Попытка военного переворота в Венесуэле

В Венесуэле очередная попытка военного переворота.Гуайдо и бежавший из под домашнего ареста Леопольдо Лопес вместе с группой переметнувшихся солдат и нац.гвардейцев призвали к восстанию против Мадуро из района базы ВВС Ла-Карлота в Каракасе. Еачальник базы заявил, что база не была захвачена, а имели место нарушения общественного порядка с помощью обманутых солдат.Министерство обороны уже назвало переметнувшихся трусами и предателями, заявив, что продолжит поддерживать законного президента Венесуэлы.В районе базы ВВС слышна стрельба, сообщается о применении слезоточивого газа. Мятежники захватили у полицейских 2 бронеавтомобиля.Чависты призвали людей выходить на улицу, чтобы сорвать планы американского империализма по захвату власти.Ситуация развивается.Как писал еще в феврале, ситуация формального двоевластия не может продолжаться долго. Кто-то должен будет проиграть.Очередная попытка – за последний год 4-я или 5-я – военного переворота достаточно наглядно свидетельствует о том, что ставка на митинги и "марши миллионов" себя не оправдала и хозяева Гуайдо возвращаются к старому сценарию, который провалился в 2018-м году.Гнойник проамериканской оппозиции так или иначе надо раздавить, иначе затягивание вопроса будет приводить к перманентной политической нестабильности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4956144.html