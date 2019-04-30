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Попытка военного переворота в Венесуэле

15:40. 30 апреля 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:


В Венесуэле очередная попытка военного переворота.
Гуайдо и бежавший из под домашнего ареста Леопольдо Лопес вместе с группой переметнувшихся солдат и нац.гвардейцев призвали к восстанию против Мадуро из района базы ВВС Ла-Карлота в Каракасе. Еачальник базы заявил, что база не была захвачена, а имели место нарушения общественного порядка с помощью обманутых солдат.
Министерство обороны уже назвало переметнувшихся трусами и предателями, заявив, что продолжит поддерживать законного президента Венесуэлы.
В районе базы ВВС слышна стрельба, сообщается о применении слезоточивого газа. Мятежники захватили у полицейских 2 бронеавтомобиля.
Чависты призвали людей выходить на улицу, чтобы сорвать планы американского империализма по захвату власти.
Ситуация развивается.



Как писал еще в феврале, ситуация формального двоевластия не может продолжаться долго. Кто-то должен будет проиграть.
Очередная попытка – за последний год 4-я или 5-я – военного переворота достаточно наглядно свидетельствует о том, что ставка на митинги и "марши миллионов" себя не оправдала и хозяева Гуайдо возвращаются к старому сценарию, который провалился в 2018-м году.
Гнойник проамериканской оппозиции так или иначе надо раздавить, иначе затягивание вопроса будет приводить к перманентной политической нестабильности.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4956144.html

Метки: венесуэла, гуайдо, империализм, мадуро, США, чависты

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