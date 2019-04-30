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Пластиковый апокалипсис

12:26. 30 апреля 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:


Давеча наткнулся на забавный канал, где автор разыгрывает постановочные сценки американо-китайской войны с помощью пластиковых миниатюр, передвижение и взаимодействие которых дополнено различными спецэффектами, а также связано небольшими локальными сюжетами.











Плюс ролик про "Армату" от автора.



Еще больше видео тут https://www.youtube.com/user/BlackStarInitiative/videos































Страница проекта в Facebook https://www.facebook.com/blackstarinitiative/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4955722.html

Метки: армата, Видео, Китай, миниатюры, США, юмор

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