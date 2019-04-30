Отречение Акихито

Японский император Акихито официально отрекся от престола.Формально правил Японией с 1990 года, являясь одним из самых долговечных правителей (хотя вся реальная власть принадлежит премьер-министру).На момент отречения ему было 85 лет.На смену ему придет 59-летний Нарухито

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4955177.html