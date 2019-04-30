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Отречение Акихито

10:44. 30 апреля 2019 Просмотров - 152 4 коммент. Опубликовал:


Японский император Акихито официально отрекся от престола.
Формально правил Японией с 1990 года, являясь одним из самых долговечных правителей (хотя вся реальная власть принадлежит премьер-министру).
На момент отречения ему было 85 лет.




На смену ему придет 59-летний Нарухито



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4955177.html

Метки: азия, акихито, Видео, Япония

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