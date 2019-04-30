Отречение Акихито
10:44. 30 апреля 2019 Просмотров - 152 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Японский император Акихито официально отрекся от престола.
Формально правил Японией с 1990 года, являясь одним из самых долговечных правителей (хотя вся реальная власть принадлежит премьер-министру).
На момент отречения ему было 85 лет.
На смену ему придет 59-летний Нарухито
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4955177.html
Шо?!.. в оккупированной пиндосами Японии реальная власть принадлежит премьер-министру?!..
Этот нарухито судя по фото реальный пацан, похож на чана, может упрется и набычит японский милитаризм, это всюду сейчас модно.
А кто на его место?
Путин бы добровольно не отрёкся от престола.