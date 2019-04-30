Главная » Политика

Очередное ЧП на украинской АЭС – когда уже власти сделают выводы?

14:30. 30 апреля 2019 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) на Украине стало причиной отключения третьего энергоблока. Трансформатор загорелся в понедельник в 21:07, ликвидировать пожар удалось в 22:05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.

inx960x640

Начальник управления информацией АЭС Петр Кратик заявил, что радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

Не так давно с третьим энергоблоком Ровенской АЭС уже возникали проблемы. 18 января он был отключен от энергосети из-за неполадок и срабатывания систем защиты.

Несмотря на успокаивающий тон украинских должностных лиц, реальная ситуация в атомной энергетике Украины остается пугающей. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации, а последние несколько лет вообще работали без обслуживания и гарантии производителя оборудования - ООО «Ижорские заводы» в связи с отказом Киева сотрудничать с РФ во всех отраслях, в том числе и атомной.

Строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях – дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков, но собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций. Ситуация усугубляется использованием в реакторах топливных сборок производства американской компании «Westinghouse», которые не полностью адаптированы для советских реакторов, работающих на территории Украины.

Ну и и как вишенка на торте картину дополняет всеобщий бардак и коррупция в общегосударственном масштабе, которые к счастью к ядерной катастрофе пока не привели, но выражаются в регулярно случающихся на АЭС чрезвычайных происшествиях по типу вчерашнего. Можно было бы позлорадствовать, но не хочется, ведь угроза ядерной катастрофы нависает не над властями в Киеве, а прежде всего над простыми людьми как в Украине, так и в России и странах Европы. Пора уже сделать выводы, и прекратить ставить под угрозу жизни и здоровье сотен тысяч людей ради виртуальной войны. Может до нового президента эта простая мысль дойдет, пока не стало слишком поздно.

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2016
... характер. "Мы уже неоднократно рекомендовали властям Украины обращаться к ...охлаждении вышел из строя очередной энергоблок очередной украинской АЭС 10 мая в ...выйдут на площади, когда власть переписывает историю, чем, когда власть взвинчивает тарифы. ...
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
... государственной власти, нарастает как раз в то время, когда украинские лидеры... сирийского кризиса, рассматривается как очередное доказательство …. Грядущего краха России.... Инженеров и техников. На украинских АЭС уже сегодня два человека делают то...
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
... но сегодня уже не способна ..." о состоянии украинских АЭС.Наши киевские сторонники... выяснилось, что украинские власти преступным образом занижают... «Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к...которые стали причиной очередного витка напряженности в...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2016
... власти — это не самое страшное. Самое страшное — это когда ...угрозы техногенных катастроф на украинских АЭС». Со своей стороны ...очередной виртуальный концепт очередного "украинского ответа Армате".С этим перспективным футуристическим танком носятся уже...
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2018
...-Украинская АЭС Второе. Надежность работы советских реакторов — маркер надежности нашей, уже...полное право отказаться проводить очередной ППР украинских реакторов. Если в ...«Оппозиционный блок». «Уже все знают, что, когда власть начинает спекулировать на ...
Новости Украины и Новороссии 14 октября 2016
...главным поставщиком топлива для украинских АЭС. Это следует из ...власти не забыли, как в марте 2014 года взмывали триколоры, когда... повод для выстраивания очередной конспирологической версии. Промолчали... эта братоубийственная война уже надоела, в прорыве...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 19788 17308
    Вячеслав 30 апреля 2019 в 14:41

    Полыхает не только станция… Скоро, при такой политике, заполыхает и вся Украина…

    Ответить
    1
  • 514 406
    Sergey64 30 апреля 2019 в 15:07

    С ужасом думаю: а вдруг пропадет питание на ГЦНы, будут запускать резервную диз.электростанцию, а ее и нет! И система аварийного охлаждения реактора тоже попилена…Кипятком из известного места не поможешь!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)