Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) на Украине стало причиной отключения третьего энергоблока. Трансформатор загорелся в понедельник в 21:07, ликвидировать пожар удалось в 22:05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.

Начальник управления информацией АЭС Петр Кратик заявил, что радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

Не так давно с третьим энергоблоком Ровенской АЭС уже возникали проблемы. 18 января он был отключен от энергосети из-за неполадок и срабатывания систем защиты.

Несмотря на успокаивающий тон украинских должностных лиц, реальная ситуация в атомной энергетике Украины остается пугающей. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации, а последние несколько лет вообще работали без обслуживания и гарантии производителя оборудования - ООО «Ижорские заводы» в связи с отказом Киева сотрудничать с РФ во всех отраслях, в том числе и атомной.

Строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях – дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков, но собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций. Ситуация усугубляется использованием в реакторах топливных сборок производства американской компании «Westinghouse», которые не полностью адаптированы для советских реакторов, работающих на территории Украины.

Ну и и как вишенка на торте картину дополняет всеобщий бардак и коррупция в общегосударственном масштабе, которые к счастью к ядерной катастрофе пока не привели, но выражаются в регулярно случающихся на АЭС чрезвычайных происшествиях по типу вчерашнего. Можно было бы позлорадствовать, но не хочется, ведь угроза ядерной катастрофы нависает не над властями в Киеве, а прежде всего над простыми людьми как в Украине, так и в России и странах Европы. Пора уже сделать выводы, и прекратить ставить под угрозу жизни и здоровье сотен тысяч людей ради виртуальной войны. Может до нового президента эта простая мысль дойдет, пока не стало слишком поздно.