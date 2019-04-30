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Москва в 1932

09:28. 30 апреля 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:



Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького


«Московские типы»: студент читает газету


Курсанты возле здания Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н. Е. Жуковского


Красная площадь, 7 ноября


Семен Буденный с семьей в ложе на Московском ипподроме


В одной из военных школ под Москвой собак обучают выполнять предварительную работу Красного Креста, то есть выискивать и извлекать раненых солдат


Урок в классе по ликвидации безграмотности, проводимый в клубе завода «Красный богатырь»


Главный телеграфный зал Центрального почтово-телеграфного управления


Дети на детской площадке


Детский сад для детей служащих


Памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади


12 пожарная часть


Американский архитектор Гектор Гамильтон на строительной площадке Дворца Советов


В Филевском парке


В тире авиационного завода №22 им 10-летия Октября


Завод Станколит. После субботника


Моховая улица


Площадь Свердлова


Посещение М.М.Кагановичем завода №22 в связи с освоением там серийного производства ТБ-3


Тверская застава


Иосиф Сталин и Никита Хрущев, 1 мая


Первомайская демонстрация


Первомайская демонстрация


Первомайский парад на Красной площади


Первомайский парад на Красной площади


Первомайский парад на Красной площади


Первомай в столице


Первомайское оформление здания МХТ


Первомайское оформление МХТ


Первомайское оформление Манежа


Улица Коминтерна, 1. Первомайское оформление


Улица Коминтерна, 1. Первомайское оформление


Эрвин Пискатор (один из крупнейших немецких театральных режиссёров XX столетия) с Паулем Вегенером (немецкий актёр и кинорежиссёр, один из основоположников киноэкспрессионизма) на железнодорожном вокзале в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/6595348.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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