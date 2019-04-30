Москва в 1932

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького«Московские типы»: студент читает газетуКурсанты возле здания Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н. Е. ЖуковскогоКрасная площадь, 7 ноябряСемен Буденный с семьей в ложе на Московском ипподромеВ одной из военных школ под Москвой собак обучают выполнять предварительную работу Красного Креста, то есть выискивать и извлекать раненых солдатУрок в классе по ликвидации безграмотности, проводимый в клубе завода «Красный богатырь»Главный телеграфный зал Центрального почтово-телеграфного управленияДети на детской площадкеДетский сад для детей служащихПамятник Александру Пушкину на Пушкинской площади12 пожарная частьАмериканский архитектор Гектор Гамильтон на строительной площадке Дворца СоветовВ Филевском паркеВ тире авиационного завода №22 им 10-летия ОктябряЗавод Станколит. После субботникаМоховая улицаПлощадь СвердловаПосещение М.М.Кагановичем завода №22 в связи с освоением там серийного производства ТБ-3Тверская заставаИосиф Сталин и Никита Хрущев, 1 маяПервомайская демонстрацияПервомайская демонстрацияПервомайский парад на Красной площадиПервомайский парад на Красной площадиПервомайский парад на Красной площадиПервомай в столицеПервомайское оформление здания МХТПервомайское оформление МХТПервомайское оформление МанежаУлица Коминтерна, 1. Первомайское оформлениеУлица Коминтерна, 1. Первомайское оформлениеЭрвин Пискатор (один из крупнейших немецких театральных режиссёров XX столетия) с Паулем Вегенером (немецкий актёр и кинорежиссёр, один из основоположников киноэкспрессионизма) на железнодорожном вокзале в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/6595348.html