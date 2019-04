Михаил Курушкин про электролиты Джона Бокриса

Литература:

1. Kreysa, G., Ota, K. & Savinell, R. Encyclopedia of Applied Electrochemistry. (Springer Science+Business Media, 2014).

2. Bockris, J. O. & Reddy, A. K. N. Modern Electrochemistry: An Introduction to an Interdisciplinary Area. (A Plenum/Rosetta Edition, 1973).

3. Bockris, J. O. & Reddy, A. K. N. Modern Electrochemistry, Volume 1: Ionics. (Kluwer Academic Publishers, 1998).



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aqWYSN61TyY