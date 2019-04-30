КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКИХ ДОМОЙ?

Маргарита Симоньян опубликовала в Фейсбуке настолько прекрасный текст, что я, даже не дочитав его до конца, встал и четыре минуты аплодировал. Написала она о русских Донбасса, которые вернулись домой. И призвала собрать и вернуть всех остальных.

В тексте было сказано о том, чем мучился я с осени 2004 года, когда написал первый материал о судьбе русских переселенцев из Узбекистана, семье Пищаевых. Позже выходило множество моих репортажей о русских людях мыкающихся на чужбине, или гуляющих по пересекающимся кругам нашего бюрократического ада (крайний — месяц назад о русских в Казахстане).

Боливийские староверы, которых государство пригласило в Россию, а потом раздело до нитки, на 600 000 рублей – «за самовольное оставление территорий вселения». Хотя, люди просто переехали из одного села в другое, продолжая ковыряться в земле.

Русские целинники из Казахстана, вернувшиеся в 90-е года. В начале 2000-х у них стали отбирать паспорта, мол, выданы с нарушениями. То, что люди вернулись в села, где на кладбищах лежали по пять поколений их предков — никого не волновало.

«Ну вы понимаете, они сейчас лица без гражданства, все по Закону, ничего сделать нельзя» — цедил мне хмыренок из Нижегородского ФМС.

«Пусть едут назад в Казахстан, приобретают казахское гражданство и подают на российское» и «Ну и что, что их 300 человек. И что с того, у них там ничего не осталось и они пенсионеры, все по Закону»…

Писал я и о беженцах внутри страны, из Кизлярского района, например. И бегство это закончилось массовым расстрелом православных на паперти храма в 2018 году. Если помните эту недавнюю историю. О проблемах русских в Дагестане, в Кизляре конкретно, я первый раз написал в 2007, когда ехал на первую пасхальную службу в Грозный. Кто-то из власти почесался?

Иногда просто хотелось блевать от происходящей мерзости. Но я верил, что когда-то все поменяется, вода точит камень. Не я один верил и точил.

Про пять лет донбасских земных мытарств вообще разговор особый. И вот, наконец-то, русским дали паспорта. Нет, не предали, не бросили, но жилы вытянули, а потом все-таки приголубили.

Текст Маргариты стоит привести целиком:

Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских. Пока не выбьем из равнодушных, или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы, почему этого делать не надо.

Вот контраргументы здорового человека.

1. 'В современном мире нельзя давать гражданство по этническому признаку'.

Еще как можно. Израиль дает, Германия дает, Греция — и кто только не.

Здорового человека никак не может коробить, что Россия принимает обратно домой людей одной культуры, истории, языка, общего прошлого и — хочется думать — будущего.

Это я вам как чистокровная армянка говорю. Не коробит.

2. 'Новые люди — нагрузка на бюджет'.

Нагрузка на бюджет — отсутствие новых людей. Способных работать и платить налоги, формирующие этот бюджет.

Пенсионная реформа не была бы нужна, если бы у нас не сократилось критически работающее население.

Демографический кризис — одна из главных экономических проблем России. Решение лежит на поверхности. Тридцать лет уже почти лежит. Подберите же его, ответственные граждане.

3. 'Под видом русских понаедут разные там… ну, эти'.

Воровать надо меньше — и не понаедут. Любую систему можно отрегулировать — была бы воля.

А вот если ничего не менять, то к 2040-му году Россия будет как раз, с точки зрения демографии, совершенно другой страной.

Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов. Ничего не имею и против него тоже, но свою Родину лично я хотела бы сохранить для своих детей в том культурном, ментальном, общественном и религиозном виде, какой я ее знаю — светской страной, где процветает множество конфессий и этносов, потому что преобладающий русский, православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво.

Это очень взвешенный текст, который не вызовет никакого отторжения, если читатель умный. Вспоминаются, например, озверевшие от адского коррупционного и кровавого шапито творящегося в Дагестане, знакомые аварцы и даргинцы, которые разными словами говорили мне одно и то же: «Поставьте русского генерал-губернатора, мы не можем навести порядок сами и помириться-договориться».

А вот тем, кому мир в России не нужен, не просто окрысились на пост Маргариты, а призвали к расправе над женщиной.

Журналист ресурса Идель-Реалии (на слух напоминает «Идель-Урал» — батальон вермахта из поволжских татар — прим.авт.), тут же отреагировал:

«Считаю, что активисты Северного Кавказа (по-видимому, те, кто сидит в зеленом лесу под зеленым знаменем — прим.авт.) должны заставить отказаться Маргариту Симоньян от своих слов и принести извинения».

Любопытный ресурс Идель-Реалии финансируется по особой статье конгрессом США, так что, Маргарита, если соберется извиняться, может кричать прямо в ту сторону, на Запад, за океан. Но извиняться она, конечно, не будет. Товарищ из «Идель-Реалий» очень не во время привлек внимание к своему ресурсу.

.

Бегло изучил их деятельность в потенциальной «Поволжской дуге нестабильности». Оказывается, они «качают» не только мусульман – татар и башкир, но работают и по поволжским финно-уграм. Там, несколько севернее России, тоже спят и видят, как подпалить самые спокойные регионы нашей необъятной. Для Северов даже свое название придумали «Баренц-регион». Пока лишь дают деньги на съемки диковато-безумных фильмов о самобытных обрядах и этнографии (сходу могу перечислить три-четыре ленты). Дальнейшие планы угадываются безошибочно, проходили. Марго, своим постом, подняла из кустов тревожного кабанчика.

Дословно:

— Журналист финансируемого конгрессом США ресурса призывает мужчин Кавказа меня проучить. Чтобы я отказалась от слов, что хочу сохранить Россию многоконфессиональной страной, чей покой гарантирует русское православное большинство. А мне интересно, что думают правоохранительные органы о подобных призывах финансируемого конгрессом ресурса.

Мне почему-то кажется, что у иноагента «Идель-Реалии» начались тяжелые времена. Не успели они вовремя врубиться в эти реалии. А реальность такова, что страна давным-давно поменялась. Более того, меняется каждый день. И признание русских на Донбассе, это не «эксцесс исполнителя», а совершенно продуманный шаг. Шаг первый.

ПС

В случае, если вся эта история останется в сетевом пространстве и будет какая-то травля, Маргарита Симоньян может рассчитывать, как минимум, на меня.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/103243