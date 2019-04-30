Этимология немецкого, итальянского и французского слова „грех, неудача” через призму русского языка
09:26. 30 апреля 2019 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Учу немецкий, используя, в т.ч., вот эту серию уроков с Лией.
В данном видео встретилось слово Pech, что по-немецки означает „неудача”. Лия привела три варианта этимологии этого слова. Ни один из них не показался достаточно убедительным. Поэтому предлагаю собственную трактовку.
Не только в немецком, но и во французском не очень далёкое по смыслу слово „грех” переводится как péché. Схожую картину наблюдаем и в итальянском: peccato – грех, а pecca – изъян.
Более того, в последнем языке наблюдаем интересный феномен: приставка -s- меняет смысл слова на его антоним, т.е. придаёт ему противоположное значение. Яркий пример, частично не требующий перевода: sfortuna. Это не „с удачей”, как могло бы показаться, а в смысле „от удачи”, т.е. слово sfortuna переводится как „неудача”. Мы как бы спрыгиваем с удачи. И наша приставка -с-, как и одноимённый предлог, одним из значений как раз имеет смысл „от” или „наружу”: спрыгнул со скамейки. Спел, сходил, съездил – это всё действия от текущего состояния, наружу.
Но вернёмся к западноевропейским „пехам-пекам”. Можно, конечно, искать этимологию в „очень древних” латыни и древнегреческом, а можно и обратиться к русскому слову „успех”. -У-, понятно: около, поблизости. А вот приставка -с- вполне возможно либо свидетельствовала об удалении от -пеха-, либо попросту придавала корню его противоположное значение. От греха подальше!
Спѣхъ – это др.-русское слово со значением „поспешность, процветание”. Так, во всяком случае, утверждает современная лингвистика. И заметьте: поспешность и процветание – не то что не синонимы, но даже вообще никакого общего смысла не имеют. Но это разных Зализняков совсем не пугает, почему-то.
Зато приняв гипотезу с приставкой-предлогом -с- в смысле -от-, можно сообразить: подальше от греха – значит процветание. Что же до спешки, то народы разных стран уже давно отреагировали на это действие:
- Где спешка, там и шайтан.
- В спешные дела вмешивается сам черт.
- Поспешность губит дело.
И даже наш Суворов высказался в том же духе: „Скорость нужна, а поспешность вредна”.
Т.е. в русском понимании слова „спешить” явно прослеживается отрицательное значение корня -спех,-ш-. Ну а европейцы, чьи языки – исковерканный др.-русский, корень -пек-, -пех- используют в его прямом значении: грех, изъян, неудача. Причём они не понимают, как эти слова образовались.
Любопытно, что итальянцы происхождение своего слова sfortuna не знают! Ни этимологии слова „фортуна”, которое якобы происходит от имени некой богини, ни почему приставка -s- придаёт слову антонимичность. Зато слово peccato (грех) возводят… к корню -ped- в смысле „шагать”, либо корню -pik- в смысле „гневиться”. И полное отсутствие смысла в подобной этимологии снова никого не смущает.
„Pecco – dalla radice indoeuropea *ped- ("camminare", inciampare"), oppure *pik- ("essere arrabbiato, arrabbiarsi")…”
А вот через призму русского языка этимология приобрела хоть какой-то смысл.
В качестве своеобразного посткриптума – слово „доспех(и)”.
„Происходит от др.-русск. доспѣхъ, далее от др.-русск. доспѣти «успеть», из праслав. *do-spěti, от праслав. *spěti, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. спѣти, спѣю «спешить, стремиться, способствовать»”
Очевидно, что „успеть” и защита от вражеских ударов – мало имеют общего, учитывая характер доспехов. А вот поняв приставки – бывшие предлоги – можно увидеть определённый смысл: „соскочить с греха, с несчастья”. „До того, как произошло несчастье.” Что-то в таком роде.
С.Ю. Сальников
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