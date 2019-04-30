Этимология немецкого, итальянского и французского слова „грех, неудача” через призму русского языка







В данном видео встретилось слово Pech, что по-немецки означает „неудача”. Лия привела три варианта этимологии этого слова. Ни один из них не показался достаточно убедительным. Поэтому предлагаю собственную трактовку.



Не только в немецком, но и во французском не очень далёкое по смыслу слово „грех” переводится как péché. Схожую картину наблюдаем и в итальянском: peccato – грех, а pecca – изъян.

С.Ю. Сальников



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Более того, в последнем языке наблюдаем интересный феномен: приставка -s- меняет смысл слова на его антоним, т.е. придаёт ему противоположное значение. Яркий пример, частично не требующий перевода: sfortuna. Это не „с удачей”, как могло бы показаться, а в смысле „от удачи”, т.е. слово sfortuna переводится как „неудача”. Мы как бы спрыгиваем с удачи. И наша приставка -с-, как и одноимённый предлог, одним из значений как раз имеет смысл „от” или „наружу”: спрыгнул со скамейки. Спел, сходил, съездил – это всё действиятекущего состояния, наружу.Но вернёмся к западноевропейским „пехам-пекам”. Можно, конечно, искать этимологию в „очень древних” латыни и древнегреческом, а можно и обратиться к русскому слову „успех”. -У-, понятно: около, поблизости. А вот приставка -с- вполне возможно либо свидетельствовала об удалении от -пеха-, либо попросту придавала корню его противоположное значение. От греха подальше!Спѣхъ – это др.-русское слово со значением „поспешность, процветание”. Так, во всяком случае, утверждает современная лингвистика. И заметьте: поспешность и процветание – не то что не синонимы, но даже вообще никакого общего смысла не имеют. Но это разных Зализняков совсем не пугает, почему-то.Зато приняв гипотезу с приставкой-предлогом -с- в смысле -от-, можно сообразить: подальше от греха – значит процветание. Что же до спешки, то народы разных стран уже давно отреагировали на это действие:- Где спешка, там и шайтан.- В спешные дела вмешивается сам черт.- Поспешность губит дело.И даже наш Суворов высказался в том же духе: „Скорость нужна, а поспешность вредна”.Т.е. в русском понимании слова „спешить” явно прослеживается отрицательное значение корня -спех,-ш-. Ну а европейцы, чьи языки – исковерканный др.-русский, корень -пек-, -пех- используют в его прямом значении: грех, изъян, неудача. Причём они не понимают, как эти слова образовались.Любопытно, что итальянцы происхождение своего слова sfortuna не знают! Ни этимологии слова „фортуна”, которое якобы происходит от имени некой богини, ни почему приставка -s- придаёт слову антонимичность. Зато слово peccato (грех) возводят… к корню -ped- в смысле „шагать”, либо корню -pik- в смысле „гневиться”. И полное отсутствие смысла в подобной этимологии снова никого не смущает.„Pecco – dalla radice indoeuropea *ped- ("camminare", inciampare"), oppure *pik- ("essere arrabbiato, arrabbiarsi")…”А вот через призму русского языка этимология приобрела хоть какой-то смысл.В качестве своеобразного посткриптума – слово „доспех(и)”.„Происходит от др.-русск. доспѣхъ, далее от др.-русск. доспѣти «успеть», из праслав. *do-spěti, от праслав. *spěti, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. спѣти, спѣю «спешить, стремиться, способствовать»”Очевидно, что „успеть” и защита от вражеских ударов – мало имеют общего, учитывая характер доспехов. А вот поняв приставки – бывшие предлоги – можно увидеть определённый смысл: „соскочить с греха, с несчастья”. „До того, как произошло несчастье.” Что-то в таком роде.