Десять ударов: как освобождали Западную Украину

В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».



В этом выпуске речь пойдет о Львовско-Садомирской операции, итогом которой стало освобождение Западной Украины. В результате нее Советская армия разгромила немецкую группировку под Львовом и образовала мощный плацдарм для дальнейшего наступления.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J47wDIf1bSk