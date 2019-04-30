Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Десять ударов: как освобождали Западную Украину

13:21. 30 апреля 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:

В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».

В этом выпуске речь пойдет о Львовско-Садомирской операции, итогом которой стало освобождение Западной Украины. В результате нее Советская армия разгромила немецкую группировку под Львовом и образовала мощный плацдарм для дальнейшего наступления.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J47wDIf1bSk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Сталин не отдал полякам Львов. Стенограмма
... экспансии. Он, Миколайчик, как житель западных областей Польши, хорошо знает..., что, как он думает, Варшава будет скоро освобождена, и он...как если они убивают одного немца, то немцы за это убивают десять... эти отряды соединяются для удара по немцам. Тов. ...
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
...физической основой существования прежде всего западного человека - того самого,...ада», не подвергнется справедливому удару возмездия пусть даже авансом ...багаж. Но в последние десять лет мы, по мере... у нас в городе, как освобождалась Одесса. Самое главное – ...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
... категорически запретил это как противоречащее инструкции. Потребовалось...мощный авиационный и артиллерийский удар. Он ослабил наступательные... ходе которой были освобождены западные области Украины и юго...бронетанковых войск. Последние десять лет своей жизни ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 октября 2016
... Позиции боевиков уже заметно слабеют — освобождены западные и северные районы города, и... пространства Сирии, подтверждающие нанесение удара по деревне именно самолетами бельгийских...преувеличением сказать, что последних как минимум в десять раз меньше. Тем ...
Сокровенное(Огненная Библия)
...Дана в области Дан от западной стоpоны Еpмона, и читал ...между ними; ибо запас их ударов, как песок, и каждый в ...! 24 Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев...великой реке Евфрате. 15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные ...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
...нужно это количество как минимум утроить. Получается что десять миллионов наших .... В России, когда я освобождал Россию, в меня стрелял снайпер...а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и Западного фронтов окружить и уничтожить...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)