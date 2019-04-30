Десять ударов: как освобождали Западную Украину
13:21. 30 апреля 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».
В этом выпуске речь пойдет о Львовско-Садомирской операции, итогом которой стало освобождение Западной Украины. В результате нее Советская армия разгромила немецкую группировку под Львовом и образовала мощный плацдарм для дальнейшего наступления.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Дед воевал там
http://podvignaroda.ru/?#id=33916612&tab=navDetailManAward