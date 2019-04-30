“Бессмертный полк” детского сада №83
18:26. 30 апреля 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
"Бессмертный полк" детского сада №83 из Самары. Отлично сделано.
Сделано просто и без затей, зато от души.
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Плюс, строго рекомендую новый отличный проект министерства обороны "Полководцы Победы: При параде".
Представляет из себя мега-подборку редких фотографий маршалов и генералов Победы на различных послевоенных парадах.
Смотреть все фотографии с описанием можно по ссылке http://mil.ru/files/files/during_the_parade/
Вся ветка исторических проектов к памятным датам с архивными документами, картами и фотографиями у военных очень годная, сразу видно, что толковые люди занимаются – грамотно используют огромные залежи исторического контента, которые десятилетиями мертвым грузом лежали в советских и российских архивах.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4956651.html
Новый проект “лошади полководцев”.