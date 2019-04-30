Анатолий Вассерман обсудил в Твери вопросы фальсификации истории Великой Отечественной войны

Известный публицист принял участие в круглом столе, который прошел в тверском филиале Московского гуманитарно-экономического университета.

В пятницу, 26 апреля, в Твери состоялся круглый стол «Мифы Великой Отечественной войны», посвященный искажению нашей истории. В обсуждении участвовали видные историки и общественные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Твери. Одним из основных спикеров стал известный публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Главной темой круглого стола стал вопрос фальсификации фактов о якобы массовых расстрелах польских офицеров в Смоленской области (Катынь) и Калинине. В очередной раз члены круглого стола привели факты, которые доказывают непричастность Советского Союза к гибели поляков, и озвучили проблему нашумевшего «медновского вопроса». Напомним, согласно «официальной» версии, на территории мемориального комплекса, открытого в 2000 году в трех километрах от села Медное, захоронены польские офицеры, которых якобы расстреляли в Калинине. «Тела убитых вывозили на территорию близ с. Медное, где уже с 1937 г. покоились останки советских репрессированных граждан», – говорится на страницах «Википедии».



Каждый год всплывает все больше доказательств недостоверности этой версии событий. По данным экспертов, на территории мемориального комплекса безымянно покоятся погибшие в 1941 году воины Красной армии.

В ходе круглого стола со своими доводами о непричастности Советского Союза к расстрелу поляков выступили видные научные деятели. Среди них – американский ученый Гровер Ферр, автор книги «Катынский расстрел. Опровержение «официальной» версии».

– Прежде всего напомню, что замечательный советский юрист Андрей Вышинский неоднократно, в том числе и в своём фундаментальном труде о теории судебных доказательств, подчёркивал, что признание обвиняемого нельзя рассматривать как какое-то бесспорное и однозначное доказательство хотя бы потому, что у обвиняемого могут быть причины для самооговора, – заявил Анатолий Вассерман в своей речи после видео-выступлений участников круглого стола.

На круглом столе также присутствовал и сторонник «официальной» версии, аспирант кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Парфирьев из Москвы. Спикер в своём докладе ограничился лишь скудной общепринятой справкой истории «медновского вопроса».

Доктор исторических наук Алексей Плотников отметил, что официальная юридическая позиция Российской Федерации изложена в Меморандумах Министерства юстиции, которые в 2012 году направлялись в ЕСПЧ. Там сказано, что в Медном в ходе расследования уголовного дела эксгумировали тела 243 человек, из них опознали как поляков всего 16 человек.

По итогам круглого стола будет издан сборник докладов его участников. Одна из важнейших инициатив, поднятых в ходе обсуждения, – подготовить в адрес Президента РФ письмо с предложением восстановить историческую справедливость по вопросу медновского мемориала. Аналогичное письмо по Катыни (Смоленская область) подписали десятки ученых и общественных деятелей по всей стране.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103249