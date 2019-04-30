35 по-настоящему волшебных скульптур со всего мира
21:41. 30 апреля 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Современные скульпторы чувствуют себя счастливчиками. Эти творческие личности используют все достижения культуры и техники, творя на радость людям настоящие чудеса.
Оказывается, проволока — отличный материал для скульптур
Статуи-фонтаны всегда выглядят зрелищно
Здесь разве что золотой рыбки для полноты картины не хватает
Восточные мастера, как всегда, на высоте
Наглядная демонстрация того, как развивается ребенок в лоне матери
На первый взгляд это просто абстрактная скульптура. Но стоит на нее посветить под определенным углом…
Обрати внимание на изящество композиции!
Глиняная старушка выглядит живой и очень уставшей
Именно так, по мнению творца этой скульптуры, выглядит поддержка
«Читатель» демонстрирует прохожим, как легко мы исчезаем, с головой погрузившись в мир книги
Натуральная дриада!
Девушка-великанша будто бы держит весь вес океана на своих плечах
Юбка из проточной воды — новаторское решение
Знаешь, что это не вода, но всё равно глаза упрямо утверждают обратное
Будда XXI века
Просто не верится, что эта скульптура деревянная!
А ведь всё это каменное, включая вуаль…
Сам автор называет русалку серебряной. На деле скульптура выполнена из нержавеющей стали
В Чехии находится, пожалуй, самый необычно выглядящий памятник Зигмунду Фрейду!
Фемида чиновника выглядит именно так. Со скульптором совсем не хочется спорить
А вот и чешский памятник Францу Кафке…
Эта скульптура — часть огромного проекта, демонстрирующего тесно обсевших реку в Сингапуре людей
Обручальные кольца из алюминия, стали и стекла кажутся непрочными, но на деле крепко держатся на своем постаменте
Памятник Нельсону Манделе видно лишь с одного ракурса. С остальных он выглядит простым нагромождением металлических столбов
С исландским скульптором согласятся многие: часто чиновники выглядят именно так
Путешественник всегда находится в движении…
Должно быть, только итальянцы могли додуматься соорудить памятник женской сумочке!
Необузданный табун мустангов встречает туристов в штате Техас, США
А вот стая металлических игуан обитает в голландском Амстердаме
Турецкий скульптор воссоздал один из боев Второй мировой войны в натуральную величину
Днем эта статуя выглядит весьма обыденно. Но в свете фонарей она разительно преображается!
Проволочные барышни находятся в Ирландии. Думаю, лучшего места для них не найти! Страна фей и сказок, всё-таки
А эти статуи изображают келпи, свирепых коней-духов из шотландского фольклора
Каменный бог войны из Китая весит почти полторы тысячи тонн!
Ну и, разумеется, какая бы это была подборка скульптур без легендарного Геракла с его несчастным львом?
Красиво? Еще бы!
Оказывается, проволока — отличный материал для скульптур
Статуи-фонтаны всегда выглядят зрелищно
Здесь разве что золотой рыбки для полноты картины не хватает
Восточные мастера, как всегда, на высоте
Наглядная демонстрация того, как развивается ребенок в лоне матери
На первый взгляд это просто абстрактная скульптура. Но стоит на нее посветить под определенным углом…
Обрати внимание на изящество композиции!
Глиняная старушка выглядит живой и очень уставшей
Именно так, по мнению творца этой скульптуры, выглядит поддержка
«Читатель» демонстрирует прохожим, как легко мы исчезаем, с головой погрузившись в мир книги
Натуральная дриада!
Девушка-великанша будто бы держит весь вес океана на своих плечах
Юбка из проточной воды — новаторское решение
Знаешь, что это не вода, но всё равно глаза упрямо утверждают обратное
Будда XXI века
Просто не верится, что эта скульптура деревянная!
А ведь всё это каменное, включая вуаль…
Сам автор называет русалку серебряной. На деле скульптура выполнена из нержавеющей стали
В Чехии находится, пожалуй, самый необычно выглядящий памятник Зигмунду Фрейду!
Фемида чиновника выглядит именно так. Со скульптором совсем не хочется спорить
А вот и чешский памятник Францу Кафке…
Эта скульптура — часть огромного проекта, демонстрирующего тесно обсевших реку в Сингапуре людей
Обручальные кольца из алюминия, стали и стекла кажутся непрочными, но на деле крепко держатся на своем постаменте
Памятник Нельсону Манделе видно лишь с одного ракурса. С остальных он выглядит простым нагромождением металлических столбов
С исландским скульптором согласятся многие: часто чиновники выглядят именно так
Путешественник всегда находится в движении…
Должно быть, только итальянцы могли додуматься соорудить памятник женской сумочке!
Необузданный табун мустангов встречает туристов в штате Техас, США
А вот стая металлических игуан обитает в голландском Амстердаме
Турецкий скульптор воссоздал один из боев Второй мировой войны в натуральную величину
Днем эта статуя выглядит весьма обыденно. Но в свете фонарей она разительно преображается!
Проволочные барышни находятся в Ирландии. Думаю, лучшего места для них не найти! Страна фей и сказок, всё-таки
А эти статуи изображают келпи, свирепых коней-духов из шотландского фольклора
Каменный бог войны из Китая весит почти полторы тысячи тонн!
Ну и, разумеется, какая бы это была подборка скульптур без легендарного Геракла с его несчастным львом?
Красиво? Еще бы!
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8739304.html