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35 по-настоящему волшебных скульптур со всего мира

21:41. 30 апреля 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:
Современные скульпторы чувствуют себя счастливчиками. Эти творческие личности используют все достижения культуры и техники, творя на радость людям настоящие чудеса.

Оказывается, проволока — отличный материал для скульптур

Статуи-фонтаны всегда выглядят зрелищно


Здесь разве что золотой рыбки для полноты картины не хватает



Восточные мастера, как всегда, на высоте


Наглядная демонстрация того, как развивается ребенок в лоне матери


На первый взгляд это просто абстрактная скульптура. Но стоит на нее посветить под определенным углом…


Обрати внимание на изящество композиции!


Глиняная старушка выглядит живой и очень уставшей


Именно так, по мнению творца этой скульптуры, выглядит поддержка


«Читатель» демонстрирует прохожим, как легко мы исчезаем, с головой погрузившись в мир книги


Натуральная дриада!


Девушка-великанша будто бы держит весь вес океана на своих плечах


Юбка из проточной воды — новаторское решение


Знаешь, что это не вода, но всё равно глаза упрямо утверждают обратное


Будда XXI века


Просто не верится, что эта скульптура деревянная!


А ведь всё это каменное, включая вуаль…


Сам автор называет русалку серебряной. На деле скульптура выполнена из нержавеющей стали


В Чехии находится, пожалуй, самый необычно выглядящий памятник Зигмунду Фрейду!


Фемида чиновника выглядит именно так. Со скульптором совсем не хочется спорить


А вот и чешский памятник Францу Кафке…


Эта скульптура — часть огромного проекта, демонстрирующего тесно обсевших реку в Сингапуре людей


Обручальные кольца из алюминия, стали и стекла кажутся непрочными, но на деле крепко держатся на своем постаменте


Памятник Нельсону Манделе видно лишь с одного ракурса. С остальных он выглядит простым нагромождением металлических столбов


С исландским скульптором согласятся многие: часто чиновники выглядят именно так


Путешественник всегда находится в движении…


Должно быть, только итальянцы могли додуматься соорудить памятник женской сумочке!


Необузданный табун мустангов встречает туристов в штате Техас, США


А вот стая металлических игуан обитает в голландском Амстердаме


Турецкий скульптор воссоздал один из боев Второй мировой войны в натуральную величину


Днем эта статуя выглядит весьма обыденно. Но в свете фонарей она разительно преображается!


Проволочные барышни находятся в Ирландии. Думаю, лучшего места для них не найти! Страна фей и сказок, всё-таки


А эти статуи изображают келпи, свирепых коней-духов из шотландского фольклора


Каменный бог войны из Китая весит почти полторы тысячи тонн!


Ну и, разумеется, какая бы это была подборка скульптур без легендарного Геракла с его несчастным львом?


Красиво? Еще бы!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8739304.html

Метки: исскуство, Культура

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