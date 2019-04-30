35 по-настоящему волшебных скульптур со всего мира

Статуи-фонтаны всегда выглядят зрелищно

Здесь разве что золотой рыбки для полноты картины не хватает

Восточные мастера, как всегда, на высоте

Наглядная демонстрация того, как развивается ребенок в лоне матери

На первый взгляд это просто абстрактная скульптура. Но стоит на нее посветить под определенным углом…

Обрати внимание на изящество композиции!

Глиняная старушка выглядит живой и очень уставшей

Именно так, по мнению творца этой скульптуры, выглядит поддержка

«Читатель» демонстрирует прохожим, как легко мы исчезаем, с головой погрузившись в мир книги

Натуральная дриада!

Девушка-великанша будто бы держит весь вес океана на своих плечах

Юбка из проточной воды — новаторское решение

Знаешь, что это не вода, но всё равно глаза упрямо утверждают обратное

Будда XXI века

Просто не верится, что эта скульптура деревянная!

А ведь всё это каменное, включая вуаль…

Сам автор называет русалку серебряной. На деле скульптура выполнена из нержавеющей стали

В Чехии находится, пожалуй, самый необычно выглядящий памятник Зигмунду Фрейду!

Фемида чиновника выглядит именно так. Со скульптором совсем не хочется спорить

А вот и чешский памятник Францу Кафке…

Эта скульптура — часть огромного проекта, демонстрирующего тесно обсевших реку в Сингапуре людей

Обручальные кольца из алюминия, стали и стекла кажутся непрочными, но на деле крепко держатся на своем постаменте

Памятник Нельсону Манделе видно лишь с одного ракурса. С остальных он выглядит простым нагромождением металлических столбов

С исландским скульптором согласятся многие: часто чиновники выглядят именно так

Путешественник всегда находится в движении…

Должно быть, только итальянцы могли додуматься соорудить памятник женской сумочке!

Необузданный табун мустангов встречает туристов в штате Техас, США

А вот стая металлических игуан обитает в голландском Амстердаме

Турецкий скульптор воссоздал один из боев Второй мировой войны в натуральную величину

Днем эта статуя выглядит весьма обыденно. Но в свете фонарей она разительно преображается!

Проволочные барышни находятся в Ирландии. Думаю, лучшего места для них не найти! Страна фей и сказок, всё-таки

А эти статуи изображают келпи, свирепых коней-духов из шотландского фольклора

Каменный бог войны из Китая весит почти полторы тысячи тонн!

Ну и, разумеется, какая бы это была подборка скульптур без легендарного Геракла с его несчастным львом?

Современные скульпторы чувствуют себя счастливчиками. Эти творческие личности используют все достижения культуры и техники, творя на радость людям настоящие чудеса.Красиво? Еще бы!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8739304.html