Золотые правила жизни..
19:23. 29 апреля 2019 Просмотров - 362 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1. Правило взаимности:
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
2. Правило обучения:
Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.
3. Правило верхней дороги:
Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.
4. Правило бумеранга:
Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.
5. Правило молотка:
Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.
6. Правило обмена:
Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.
7. Правило боли:
Обиженный человек сам наносит обиды другим.
8. Правило харизмы:
Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.
9. Правило 10-ти баллов:
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.
10. Правило ситуации:
Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.
11. Правило Боба:
Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.
12. Правило доступности:
Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.
13. Правило окопа:
Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.
14. Правило земледелия: Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.
15. Правило сотрудничества:
Совместная работа повышает вероятность совместной победы.
16. Правило терпения:
Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.
17. Правило двух сторон одной медали:
Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.
18. Правило симпатии:
При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/zolotye_pravila_zhizni/2019-04-29-68074
Эти правила нерусских паразитов нужно помнить, чтобы отличать их.