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Золотые правила жизни..

19:23. 29 апреля 2019 Просмотров - 362 Один комментарий Опубликовал:


1. Правило взаимности:
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

2. Правило обучения:
Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

3. Правило верхней дороги:
Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.

4. Правило бумеранга:
Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.

5. Правило молотка:
Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.

6. Правило обмена:
Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.

7. Правило боли:
Обиженный человек сам наносит обиды другим.

8. Правило харизмы:
Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

9. Правило 10-ти баллов:
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.

10. Правило ситуации:
Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.

11. Правило Боба:
Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

12. Правило доступности:
Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.

13. Правило окопа:
Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.

14. Правило земледелия: Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

15. Правило сотрудничества:
Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

16. Правило терпения:
Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.

17. Правило двух сторон одной медали:
Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.

18. Правило симпатии:
При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zolotye_pravila_zhizni/2019-04-29-68074

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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