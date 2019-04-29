Золотые правила жизни..

1. Правило взаимности:Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.2. Правило обучения:Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.3. Правило верхней дороги:Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.4. Правило бумеранга:Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.5. Правило молотка:Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.6. Правило обмена:Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.7. Правило боли:Обиженный человек сам наносит обиды другим.8. Правило харизмы:Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.9. Правило 10-ти баллов:Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.10. Правило ситуации:Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.11. Правило Боба:Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.12. Правило доступности:Легкость в отношениях с собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.13. Правило окопа:Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.14. Правило земледелия: Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.15. Правило сотрудничества:Совместная работа повышает вероятность совместной победы.16. Правило терпения:Путешествовать с другими всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите вместе, хочешь идти быстро – иди один.17. Правило двух сторон одной медали:Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.18. Правило симпатии:При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zolotye_pravila_zhizni/2019-04-29-68074