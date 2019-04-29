Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2019
- 17:10 Военнослужащие 79-й и 57-й бригад ВСУ открывали огонь по территории ДНР на Пасху – Безсонов.
- 14:28 Карта обстрелов 29 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 08:05 ДНР: Украинские военные убили часового, который мешал им воровать топливо.
Военнослужащие 79-й и 57-й бригад ВСУ открывали огонь по территории ДНР на Пасху – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 29 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ДНР: Украинские военные убили часового, который мешал им воровать топливо
Количество так называемых «небоевых потерь» украинской армии на Донбассе продолжает расти.
Основными причинами этого являются отсутствие дисциплины и низкое моральное состояние личного состава частей и подразделений, находящихся на линии соприкосновения. При этом жертвами зачастую становятся как раз те военнослужащие, которые пытаются соблюдать воинский устав и препятствовать незаконным действиям своих же сослуживцев.
Об одном из последних таких случаев рассказал на брифинге в Донецке начальник пресс-службы майор УНМ ДНР Даниил Безсонов. По его словам, военнослужащий 35-й бригады ВСУ, находясь на боевом дежурстве, был убит сослуживцами.
Майор добавил, что данный инцидент произошел в районе дислокации данного подразделения у села Богдановка. В Донецке считают, что смерть матроса украинское командование традиционно спишет на обстрелы со стороны «сепаратистов».
По данным военного командования ДНР, украинские силовики в апреле по состоянию на 26 число потеряли в Донбассе убитыми и ранеными почти 70 человек. При этом почти 40% потерь — небоевые.
Ранее сообщалось, что 24 апреля в результате «шутки» с гранатой в блиндаже погибли двое украинских военных из состава 93-й механизированной бригады. А в марте пьяные солдаты 128-й бригады ВСУ убили своего командира взвода, который сделал им замечание за распитие спиртных напитков.
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К оглавлению | Источник: voicesevas.ru