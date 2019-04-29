Советский Союз в 1931-1932 годах
10:28. 29 апреля 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1931. Ленинград. Во время первомайской демонстрации. Трибуна на площади Урицкого. М. Н. Тухачевский, С. М. Киров и Вильгельм Пик
1931. Ленинград. Антирелигиозный музей в помещении Исаакиевского собора
1931. Ленинград. Исаакиевский собор, июль
1931. Ленинград. Немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» взлетает, чтобы достичь Арктики, 26 июля
1931. Полярная экспедиция «Графа Цеппелина». Вид Архангельска с борта «Графа Цеппелина»
1931. В бухте Тихая на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) состоялась встреча «Малыгина» с дирижаблем «Граф Цеппелин». С дирижабля на ледокол было передано 120 кг почты
1931. Минск. Кавалерия принимает участие в военном параде, посвященном празднованию Первомая
1931. Николай Бухарин во время визита в Лондон с делегацией советских ученых для участия в Конгрессе по истории науки
1931. Профессор Николай Вавилов (ботаник), А. Ф. Иоффе (физик) и Николай Бухарин в Лондоне для участия в Конгрессе по истории науки.
1932. Британское посольство в Ленинграде
1932. Максим Литвинов на Всемирной конференции по разоружению в Женеве, 23 сентября
1932. Подписание пакта о ненападении, дополненное конвенцией о примирении между Францией и Советской Россией. Договор был подписан 29 ноября
1932. Профессор Петр Капица проводит эксперименты в лаборатории Королевского Общества, построенной для него в Кембридже, Англия
1932. Иван Павлов и его ассистенты во время операции
1932. Самара. Дрожки
1932. Самара. Крестьяне толпятся на пристани
1932. Во время праздничной церемонии запуска Днепровской ГЭС. 10 октября
1932. Михаил Калинин выступает на торжественном собрании по случаю окончания строительства Днепровской ГЭС
1932. Группа шахтеров из Донбасса
1932. Женщина моряк моет корабль
1932. Женщина на дорожном катке
1932. Рабочие Магнитки
1932. Пролетариат ждет поезда на вокзале в Александровке
1931. Узбеков учат технике земледелия
1931. Колхозная бригада на перерыве
1931. Большая группа колхозников марширует на поля
1932. Большая группа колхозников марширует на поля
1932. В совхозе под Нижним Новгородом работники, отличившиеся в своих ударных бригадах, получают награды
1932. Туркменские колхозники получают часть своего годового дохода от прибыли колхоза
1932. Колхозники обнаруживают тайник с гниющей пшеницей, спрятанный возле дома кулака, Курганская область
1932. Раскулачивание в Донецкой области
1932. Выезд красного обоза с хлебом колхоза «Волна пролетарской революции». Село Алексеевка Харьковской области