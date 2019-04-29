Советский Союз в 1931-1932 годах

1931. Ленинград. Во время первомайской демонстрации. Трибуна на площади Урицкого. М. Н. Тухачевский, С. М. Киров и Вильгельм Пик1931. Ленинград. Антирелигиозный музей в помещении Исаакиевского собора1931. Ленинград. Исаакиевский собор, июль1931. Ленинград. Немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» взлетает, чтобы достичь Арктики, 26 июля1931. Полярная экспедиция «Графа Цеппелина». Вид Архангельска с борта «Графа Цеппелина»1931. В бухте Тихая на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) состоялась встреча «Малыгина» с дирижаблем «Граф Цеппелин». С дирижабля на ледокол было передано 120 кг почты1931. Минск. Кавалерия принимает участие в военном параде, посвященном празднованию Первомая1931. Николай Бухарин во время визита в Лондон с делегацией советских ученых для участия в Конгрессе по истории науки1931. Профессор Николай Вавилов (ботаник), А. Ф. Иоффе (физик) и Николай Бухарин в Лондоне для участия в Конгрессе по истории науки.1932. Британское посольство в Ленинграде1932. Максим Литвинов на Всемирной конференции по разоружению в Женеве, 23 сентября1932. Подписание пакта о ненападении, дополненное конвенцией о примирении между Францией и Советской Россией. Договор был подписан 29 ноября1932. Профессор Петр Капица проводит эксперименты в лаборатории Королевского Общества, построенной для него в Кембридже, Англия1932. Иван Павлов и его ассистенты во время операции1932. Самара. Дрожки1932. Самара. Крестьяне толпятся на пристани1932. Во время праздничной церемонии запуска Днепровской ГЭС. 10 октября1932. Михаил Калинин выступает на торжественном собрании по случаю окончания строительства Днепровской ГЭС1932. Группа шахтеров из Донбасса1932. Женщина моряк моет корабль1932. Женщина на дорожном катке1932. Рабочие Магнитки1932. Пролетариат ждет поезда на вокзале в Александровке1931. Узбеков учат технике земледелия1931. Колхозная бригада на перерыве1931. Большая группа колхозников марширует на поля1932. Большая группа колхозников марширует на поля1932. В совхозе под Нижним Новгородом работники, отличившиеся в своих ударных бригадах, получают награды1932. Туркменские колхозники получают часть своего годового дохода от прибыли колхоза1932. Колхозники обнаруживают тайник с гниющей пшеницей, спрятанный возле дома кулака, Курганская область1932. Раскулачивание в Донецкой области1932. Выезд красного обоза с хлебом колхоза «Волна пролетарской революции». Село Алексеевка Харьковской области

Источник: https://humus.livejournal.com/6593389.html