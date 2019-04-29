Сломанный «Голос»

Неожиданно скандалом закончилось едва ли не самое милое шоу российского телевидения «Голос. Дети». В детское шоу просочились слишком уж взрослые реалии, и это вызвало неожиданно резкую реакцию зрителей, которым показалось, что победителем стал не тот, чей голос лучше, а тот, чья лапа мохнатее.

Отдельного внимания некоторых, самых наблюдательных «публицистов», удостоился также национальный состав финалистов, но об этом мы сегодня говорить не будем — дети, они и есть дети, зачем ковыряться в фамилиях.

Под огнём критики оказались объявленная победительницей Микелла Абрамова вместе с её мамой — известной певицей Алсу, организаторы конкурса, заподозренные в цеховой солидарности и продвижении интересов ВИП-конкурсантки. Согласно данным, опубликованным Первым каналом, за Микеллу проголосовало 145 тысяч зрителей, из которых 109 тысяч сделали выбор посредством sms, а 36 тысяч — позвонили по телефону. Максим Ержан из Казахстана, занявший второе место, получил около 65 тысяч голосов, большинство из которых составили sms. Обладатель «бронзы» Валерий Кузаков набрал 36 тысяч.

Эти результаты показались настолько подозрительными, что даже Первый канал признал необходимость их проверки. Причём разбираться призвали очень серьёзных людей — компанию Group-IB, являющуюся официальным партнёром Интерпола, которая специализируется, помимо прочего, на цифровых расследованиях особой сложности. Они обещают опубликовать итоги своей проверки в открытом доступе, чтобы любой мог с ними ознакомиться, а разбирающиеся люди — перепроверить.

Защищать свою дочь от нападок общественности Алсу поручила своему пресс-секретарю, которая в категоричной манере опровергла все подозрения о возможной подтасовке результатов голосования. Она рассказала, что поскольку никто не верил в победу юной Микеллы, для девочки даже не готовили специальный финальный номер.

Во всей этой очень увлекательной кутерьме со шпионским налётом легко забыть о главных жертвах случившегося, со сцены детского конкурса угодивших под каток беспощадного российского шоу-бизнеса — о маленьких участниках передачи.

Во-первых, те, кто проиграли, получили слишком ранний и совершенно ненужный урок недоверия к миру. Если победу дочки Алсу назовут честной — ни родители конкурсантов, ни сами юные певцы в это всё равно не поверят, и до конца жизни будут носить в себе обиду. И, с большой долей вероятности, теперь всегда скептически станут смотреть на любые результаты конкурсов: от розыгрыша подгузников в соцсетях до выборов президента страны.

Если же выяснится, что Микелла Абрамова победила благодаря маленькой помощи больших родственников или неизвестных доброжелателей, которые, впечатлённые её талантом, купили несколько тысяч сим-карт и специальное оборудования для накрутки голосов, то это ситуацию не исправит никак: отныне они за каждой неудачей будут видеть происки более влиятельных людей, которые можно пресечь только медийным шумом. А в конечном счёте, прочно утвердятся в позиции обиженных.

Пары отдельных слов заслуживает и незавидное положение Микеллы. Само её участие в этом конкурсе — это один огромный вопрос к маме. Неужели настолько невыносимо без славы и сцены в тихой семейной жизни, что решила отыграться за счёт дочери? Чего ради она её туда отправила, на что рассчитывала? Если бы хоть немного подумала, попыталась проанализировать возможные итоги такого семейного проекта, то поняла бы, что он изначально был обречён на провал и боль для девочки. Даже без скандала с голосами это выглядело бы так: выиграла — конечно, у неё же мама Алсу, проиграла — фу, даже с мамой-Алсу не смогла победить. Великолепный фон для начала жизни.

И ещё хочется вернуться к комментарию пресс-секретаря Алсу, тому самому, где она говорила, что для Микеллы даже не готовили номер, потому что не верили в её победу. Девочка будет вам очень признательна за такую поддержку, за то, что вы на всю страну показали своё отношение к ней. Очень воодушевляюще, от таких нежных детско-родительских отношений даже комок к горлу подкатывает. Только не хочется уточнять, что это за комок.