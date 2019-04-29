Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 апреля 2019

Разведслужбы стран Запада предполагают, что боевики террористической организации ИГИЛ* могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.

Об этом сообщает британское издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.

По информации издания, разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что вдохновители ИГИЛ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения «террористических представлений».

Отмечается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. ​Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. Ответственность за атаки взяли на себя боевики ИГИЛ.

Мальдивы — одно из любимых мест отдыха Петра Порошенко. Напомним, его секретная поездка на остров Мальдивского архипелага, взятый в аренду полностью, стала громким скандалом на Украине. Теперь прятаться не от кого, с начала июня Петро — абсолютно свободный и очень богатый человек, а значит, приезжать на Мальдивы можно хоть каждый месяц.

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* запрещенная в РФ террористическая организация