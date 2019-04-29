Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 апреля 2019
- 04:31 Боевики сняли атаки Су-35 и Су-24 в зоне «Идлиб» (ВИДЕО).
- 11:21 ИГИЛ может атаковать любимый курорт Порошенко.
- 07:07 Иранский БПЛА снимает американскую АУГ.
Боевики сняли атаки Су-35 и Су-24 в зоне «Идлиб» (ВИДЕО)
Боевая авиация ВКС России наносит удары по объектам террористов у границы сирийских провинций Идлиб и Хама.
Боевики запечатлели, как истребитель Су-35 и фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС России наносят удары по позициям бандформирований в провинции Хама (зона деэскалации Идлиб).
Здесь, на линии соприкосновения, расположена артиллерия террористов, обстреливающая города, находящиеся под контролем правительства.
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ИГИЛ может атаковать любимый курорт Порошенко
Разведслужбы стран Запада предполагают, что боевики террористической организации ИГИЛ* могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Об этом сообщает британское издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.
По информации издания, разведка полагает, что новые атаки возможны в связи с тем, что вдохновители ИГИЛ после разгрома группировки больше не озабочены вопросами ее управления и оказались свободными для проведения «террористических представлений».
Отмечается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.
Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. Ответственность за атаки взяли на себя боевики ИГИЛ.
Мальдивы — одно из любимых мест отдыха Петра Порошенко. Напомним, его секретная поездка на остров Мальдивского архипелага, взятый в аренду полностью, стала громким скандалом на Украине. Теперь прятаться не от кого, с начала июня Петро — абсолютно свободный и очень богатый человек, а значит, приезжать на Мальдивы можно хоть каждый месяц.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Иранский БПЛА снимает американскую АУГ
Иранский БПЛА проводит съемку американской АУГ в Персидском заливе.
Иранцы не упускают повода показать, что ныне они входят в число мировых лидеров по развитию программ ударных и разведывательных БПЛА.
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