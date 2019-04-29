Главная » Мировоззрение, Политика

Сейчас решается будущее России и мира. Михаил Хазин

19:17. 29 апреля 2019 Просмотров - 333 Один комментарий Опубликовал:

Как элиты разделят планету?

Известный экономист Михаил Хазин о грядущих глобальных изменениях. Почему смена базовой парадигмы неизбежна, на какое место в новой системе претендует Россия. Почему правительство нашей страны не может обеспечить экономический рост. Есть ли альтернатива существующему курсу. Почему снова востребован Сталин. Ведущие Дмитрий Перетолчин и Анна Еремеева.

Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович


=========================================================================


День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/seychas-reshaetsya-buduschee-rossii-i-mira-mihail-hazin

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Хазин. Сейчас решается будущее России и мира.
Известный экономист Михаил Хазин о грядущих глобальных изменениях. ... место в новой системе претендует Россия. Почему правительство нашей страны не...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
.... Проблемы, которые мы сейчас решаем судебным порядком, нотами протеста... старого и нового мира, про цветущее будущее. Хорошо, кстати,...что породило шутливое название Михаила Саакашвили и его ...газопроводов в обход России, препятствует вступлению России в ВТО. ...
Вспомним, как начинался майдан и очистим Россию от „пятой колонны”
... электронного издания «Русский мир Украины» Алексей Александров...тряпка, он не решился взять на себя ответственность...потребителей Михаил Аншаков, говорит, что представители комитета сейчас ... говорить о нормальном будущем России просто бессмысленно.Игорь ...
Алексей Богачев. Психоанализ и троцкизм. О попытках душеразложения России
... волк». Именно сейчас решается, будет ли человеческое... прежде всего, Россия. Современная Россия - страна, в..., что эти будущие педологи действовали на...своем дневнике жена Михаила Булгакова. ...Выделялись ...а тайном застеночном мире получали силу приговора....
Уильям Энгдаль: “Россия сама может решить все экономические проблемы"
...решить этот вопрос в ближайшее время, в будущем ...Ельцина, таких как Михаил Ходорковский или Борис ...рынки по всему миру теряют триллионы долларов... вклада в процветающее будущее России. В последующих статьях...более 85% населения, сейчас идеальный момент для ...
Россия и Бразилия, невидимая война
... врывается полиция, которая решила провести операцию "Антонов",... Артемия Семёновского и Михаила Билко - вот они...где именно сейчас положительный имидж России нуждается в ... Итак, пока весь мир возмущается коррупционными преступлениями, ...демократическое будущее.

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)