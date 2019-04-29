Сейчас решается будущее России и мира. Михаил Хазин

Концептуал СМИ Как элиты разделят планету?

Известный экономист Михаил Хазин о грядущих глобальных изменениях. Почему смена базовой парадигмы неизбежна, на какое место в новой системе претендует Россия. Почему правительство нашей страны не может обеспечить экономический рост. Есть ли альтернатива существующему курсу. Почему снова востребован Сталин. Ведущие Дмитрий Перетолчин и Анна Еремеева.



Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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