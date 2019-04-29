Сейчас решается будущее России и мира. Михаил Хазин
Как элиты разделят планету?
Известный экономист Михаил Хазин о грядущих глобальных изменениях. Почему смена базовой парадигмы неизбежна, на какое место в новой системе претендует Россия. Почему правительство нашей страны не может обеспечить экономический рост. Есть ли альтернатива существующему курсу. Почему снова востребован Сталин. Ведущие Дмитрий Перетолчин и Анна Еремеева.
Составить целостную картину формирования экономической политики России помогут:
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/seychas-reshaetsya-buduschee-rossii-i-mira-mihail-hazin
Хазин иногда крайне умные вещи говорит. Но хитро прячет их в ворохе глупостей )))