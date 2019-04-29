Русские киты-шпионы

Коротко по забавной норвежской истерике про белуху-диверсанта.Фабула простая – норвежские рыбаки в море нашли белуху, к которой была привязана камера "GoPro".Так как маркировка указывала на российскийская надпись "Оборудование Санкт-Петербурга".В норвежской прессе выдвинули две замечательных версии – либо это была шпионская белуха, которая шпионала за норвежцами с помощью камеры GoPro. Либо же это русскся белуха-убийца, которая предназначена для нападения на рыбаков.Как вы понимаете, обе версии прекрасныРазумеется, эксперименты с боевыми морскими животными проводились в СССР еще с прошлой Холодной войны (как и в США), а их результаты имели достаточно ограниченное применение. В основном животных готовили для защиты военно-морских баз от боевых плавцов и диверсантов, в том числе и у нас в Севастополе.В нынешние времена, более перспективым решением представляются подводные беспилотники, хотя какие-то эксперименты с использованием животных еще проводятся. Думаю, в конечном итоге подводные беспилотники прочно займут эту нишу.В случае с Норвегией, у России и без "белух-шпионов", достаточно способов вести разведывательную деятельность в Норвегии (спутники, агентурно-техническая разведка и т.п). "Белухи-убийцы" и вовсе выглядят комично, особенно если посылать их "на дело" с оборудованием ясно указывающим на российское происхождение. И это даже не говоря о бессмысленности готовить штучных животных для того, чтобы нападать на рыбаков.По всей видимости, норвежцы отловили животное, за которым вели наблюдение биологи или животное, которое попало на волю где-то в российских водах, где проводились эксперименты по использованию белух в военных или иных целях.Разумеется, эту историю сразу раскрутили в очередной факт "русской угрозы Норгвегии", вроде тех дельфинов, которых в шведской прессе выдавали за русские подводные лодки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4954217.html