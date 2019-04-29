Проект 903 «Лунь»: советский экраноплан в уникальном экземпляре

В Советском Союзе постоянно разрабатывали новые виды вооружения. Когда США стали все больше внимания уделять авианосцам, СССР попытался сделать то, что станет их гробовщиком в возможной Третьей мировой войне. Проект получил название «Лунь» и, несмотря на все амбиции конструкторов, он так и не смог оправдать надежд создателей.

Отличный был проект. /Фото: super-arsenal.ru.

Главной особенностью экраноплана было то, как именно он держится в воздухе. Происходит это благодаря так называемому «экранному эффекту». Во время движения над подстилающей поверхностью возникает динамическая воздушная подушка. Она в свою очередь увеличивает подъемную силу, которая воздействует на крыло летательного аппарата. Интересно, что впервые с этим явлением люди столкнулись только в 1920-х годах. Тогда оно стало причиной многочисленных крушений самолетов. Никто тогда не могу подумать, что данное явление можно использовать во благо.

Выглядит грозно. /Фото: artyushenkooleg.ru.

Использовать «экранный эффект» для движения машины в СССР додумались еще в 1930-х годах. Первопроходцем в этой области стал Ростислав Алексеев, который большую часть своей жизни занимался созданием кораблей на подводных крыльях. Несмотря на имевшиеся наработки, первый действующий экраноплан появился в СССР только в 1960-е годы. Образцом тут же заинтересовались на флоте. Первое, что по достоинству оценили адмиралы в новой машине – это ее малозаметность для радаров. Данная особенность открывала большой тактический потенциал.

Все еще стоит. /Фото: mirtesen.ru.

Первым военным экранопланом СССР стало судно под названием «Лунь». Разработано оно было в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях в Нижнем Новгороде. Корабль строили три года. Весило судно 544 тонны. Размах крыльев составлял 44 метра. Судно должно было нести 8 противокорабельных ракет «Москит» и развивать скорость при полной загрузке в 463 км/ч. Это приблизительно в 10 раз больше, чем у военных кораблей. Первый полет «Лунь» совершил в 1987 году.

Большой экраноплан. /Фото: alternatehistory.com.

Предполагалось, что проект 903 «Лунь» подарит Советском Союзу мощное оружие против вражеских авианосцев. Однако этого так и не случилось. Экраноплан создали в единственном экземпляре. Случился распад СССР и денег на развитие проекта не осталось. Поначалу «Лунь» хотели переоборудовать в медицинско-спасательное судно на 900 человек, однако и эта идея не получила дальнейшего развития из-за нехватки средств.