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Народное образование в Российской Империи. Конспирологические мифы. Марианна Рейбо

17:09. 29 апреля 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Анализируя причины и следствия революции 1917 года, невозможно обойти стороной такой важнейший социальный фактор, как образование. Следуя модной тенденции идеализировать царскую Россию, мифотворцы утверждают, что система образования того времени и без революционных потрясений развивалась полным ходом, обгоняя ведущие европейские страны. Но так ли все было на самом деле?

Марианна Рейбо, писатель, журналист, кандидат философских наук. Все выпуски: http://www.len.ru/myths

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xS6VnH9lBqs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9588 5562
    Maleos 29 апреля 2019 в 17:39

    Блин, когда уже эти американские учебники истории для России перепишут?.. Как только всем станет известно, что революция 1917 года, и последующий геноцид, была государственным переворотом, организованным жыдосаксами, – тут же туева куча исследователей перестанет заниматься ерундой и займутся делом…

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