Культурно-развивающий проект Ноосфера. Арабский халифат, Чингисхан, новая мораль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eEAY6q4q73g
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Малодушие и порицание кого-либо в мысли не позволяет человеку видеть свет Божественный.
— Андроник Глинский (Лукаш)
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