Зеленский усомнился в потребности украинцев в российском паспорте
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту. Так Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.
"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Владимира Зеленского.По словам будущего президента, "украинцы - это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь".
"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны."Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Как подчеркнул президент РФ, "мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Источник: https://www.interfax.ru/world/659598
Правильно говорит этот жыдоклоун про Магадан! для сепаратистов, отделившихся от СССР, это был бы наилучший вариант, потому что по законом СССР, которые никто не отменял, всем им светит вышка, в соответствии со ст.64 УК РСФСР.
Тогда и Россия такой же сепаратист отделившийся от СССР, а глава этих сепаратистов сами знаете кто сейчас.
Клоун Зельман (Зеленский) частично прав. Так на востоке Украины появились семьи с Донбасса, купившие жильё и оформляющие украинскую пенсию, так как на пенсию Донбасса прожить невозможно. Это русские люди, которые вынужденно прикидываются украинцами, зная отношение путинской РФ к жителям Донбасса. Команда Зеленского – это Коломойский, Пинчук, Сорос и т.д. Текст заявления Зеленского шаблонный, натовский. В 2019 году он должен будет отдать США (Ротшильдам) 30% за кредиты, которые брали до него все экспрезиденты Украины, но расплачиваться будет Зеленский. Где он найдёт такие деньги? Придётся расплачиваться территорией (землёй), нефтеносным шельфом между Одессой и Крымом. На примере России, её внешний долг около 500 миллионов долларов, в то время как на личных счетах граждан России за рубежом лежит более 2-х триллионов долларов за проданное сырьё. Но РФ продолжает компенсировать внешний долг за счёт налогов граждан.
Ну что у вас за привычка считать чужие деньги? считай свои! Если у человека нашлись деньги, что бы купить на Украине недвижимость, то какая для него разница, что пенсия ДНР или Украины? Она один куй не более 50 долларов. Что ты нам постоянно несёшь пургу. Если кто то добровольно из ДНР переехал на Украину он не может быть русским.
“Расслабья и наслаждайся”- посоветовал Макрон типа Зеленскому (пранкеры Лексус и Вован звонили Макрону накануне),вероятно из личного опыта, когда крупные жиды выбирают жиденка в п-резиденты ,тому только это и остается ,за него все делают специальная команда.Зеленский все понял буквально и полетел в Турцию на выходные наслаждаться и деток на конкурс заодно.А что хохлы? ,хохлы счастливые пьют горилку и выбирают ,какой же им паспорт приобрести ,чтобы заработать на семью,свои заводы уже отдали жидам ,осталась земля.
Похоже что и земля уже вся продана на Украине иностранцам.
Согласно официальной российской статистике на территорию России с ДНР переехало 300 тысяч человек, а на Украину полтора миллиона мигрантов с Донбасса. Статистика для вас пурга.
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