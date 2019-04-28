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Военная приемка. Российские корабли будущего

11:12. 28 апреля 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Технологии #Стелс в судостроении, крылатые и сверхзвуковые ракеты, мощные газотурбинные двигатели и #супероружие, вызывающее у врагов галлюцинации и тошноту. Этот фильм #ВоеннаяПриемка посвящает новейшим кораблям ВМФ России, которые приходят на смену старому поколению. Впервые в эфире зрители телеканала «Звезда» увидят внутренне убранство уникального фрегата проекта 22350 и узнают, почему его боятся страны НАТО. Съемочная группа программы побывает на борту корвета проекта 20385 4-го поколения. Он вооружен знаменитыми «Калибрами», прошедшими боевое крещение в Сирии во время войны с боевиками запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ. Также «Военная приемка» покажет редкие кадры испытаний сверхзвуковых ракет «Оникс» и противоторпед «Пакет-НК». Еще одним героем фильма станет большой десантный корабль проекта 11711, который способен перевозить тяжелую технику в трюме и на палубе. #Премьера на телеканале «Звезда».


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=skcvoEVgVIQ

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