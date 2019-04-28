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Виктор Максименков о воде и здоровье

19:54. 28 апреля 2019 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал:
Не могу понять – по какой причине я выделяю Виктора Максименкова среди прочих альтернативщиков? В любом случае, есть чувство, что Виктор во многом прав. Похоже, что у него очень сильно развита интуиция, которая помогает выбрать верное направление в исследованиях и объяснении разных исторических и мировоззренческих фактов и явлений.

В предлагаемом видео – о воде и здоровье. То, что вода – источник жизни – может звучать банально. Однако не всё так просто: вода действительно может исцелять и поддерживать здоровье, когда знаешь, как с ней обращаться.

Впрочем, до Нового времени и в этом особого секрета не было: люди, жившие на природе, знали – как надо обращаться с водой.

Чтобы пресечь возможные вопросы (ибо ответ входит в сферу сугубо личных убеждений) – а как? – отсылаем заинтересованных читателей к поиску лекции В.А. Ефимова по ключевым словам „Ефимов+вода”.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4432838.html

Метки: вода, ефимов, здоровье, максименков, природа

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