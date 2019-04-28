Виктор Максименков о воде и здоровье

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Не могу понять – по какой причине я выделяю Виктора Максименкова среди прочих альтернативщиков? В любом случае, есть чувство, что Виктор во многом прав. Похоже, что у него очень сильно развита интуиция, которая помогает выбрать верное направление в исследованиях и объяснении разных исторических и мировоззренческих фактов и явлений.В предлагаемом видео – о воде и здоровье. То, что вода – источник жизни – может звучать банально. Однако не всё так просто: вода действительно может исцелять и поддерживать здоровье,Впрочем, до Нового времени и в этом особого секрета не было: люди, жившие на природе, знали – как надо обращаться с водой.Чтобы пресечь возможные вопросы () – а как? – отсылаем заинтересованных читателей к поиску лекции В.А. Ефимова по ключевым словам „Ефимов+вода”.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4432838.html