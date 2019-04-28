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Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО)

11:48. 28 апреля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Президент отметил, что «праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви».

В поздравлении говорится и о том, что Пасха «символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа».

Путин поблагодарил Русскую православную церковь и другие христианские конфессии за сбережение культурного наследия и укрепление семейных ценностей.

«Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания», — заявил президент.

«Русская Весна» сообщала о скандале, разразившемся в Иерусалиме, когда раскольники из «ПЦУ» как воры проникли в храм Гроба Господня.

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Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556441309

Метки: Новости

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