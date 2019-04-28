Путин поздравил православных с Воскресением Христовым (+ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Президент отметил, что «праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви».

В поздравлении говорится и о том, что Пасха «символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа».

Путин поблагодарил Русскую православную церковь и другие христианские конфессии за сбережение культурного наследия и укрепление семейных ценностей.

«Эта многогранная, истинно подвижническая работа достойна самого высокого признания», — заявил президент.

«Русская Весна» сообщала о скандале, разразившемся в Иерусалиме, когда раскольники из «ПЦУ» как воры проникли в храм Гроба Господня.

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