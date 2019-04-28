Поздравляю с Пасхой Христовой!
Уважаемые единомышленники, братья и сестры!
От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой Христовой!
Сегодня весь православный мир празднует чудо Воскресения Христова — события, которое чуть менее двух тысяч лет назад изменило мир навсегда.
Хочется особенно отметить важность православной веры в сохранении традиционных ценностей, в соблюдении заповедей, которые оставил нам Иисус Христос.
В то время, когда западные религиозные организации (назвать их «церквями» просто язык не поворачивается) продолжают грубо попирать тысячелетние каноны христианства («венчание» гомосексуалистов, рукоположение женщин в священнослужители, сдача храмов в аренду и прочее), мы видим, как символы христианской Европы, вместе с её традиционными ценностями, сгорают в огне. Напротив, православие остаётся ковчегом всего вечного и традиционного. Одним словом того, на чём созидалась наша цивилизация. Поэтому регулярно со стороны русофобских сил происходят нападки на Соборную, Вселенскую и Апостольскую Церковь, которую нам оставил Христос.
Иногда кажется, что в современном мире чудо невозможно. Но времена меняются, и появляется надежда. Которая со временем превращается в реальность.
И несмотря на то, что во все времена всегда где-то присутствовали последователи Иуды Искариота, итог их жизни был один. Добро всегда побеждает зло.
Думаю, что каждый из нас может найти в своей жизни и подобных иуд, и тот момент, когда сердца каждого коснулся Христос — исцеляя душевные раны и прощая прошлые прегрешения.
Бог есть Любовь. Прощайте своих врагов, будьте выше их. Свет всегда побеждает тьму.
Читая и перечитывая Евангелие год от года, всегда находишь в описании жизненного пути Иисуса Христа новые детали, нюансы. Осмысливаешь предпосылки и итоги Его жизни.
Все ждали от Него, что Он будет царём еврейского народа, будет властвовать подобно царю и освободит Израиль от римской оккупации. Но Пути Господни неисповедимы, и история развернулась совсем иным образом — отказавшись от власти земной, Христос как Агнец Божий был принесён в жертву кровожадности ещё вчера прославляющего его народа, чтобы искупить грехи всего человечества, а спустя три дня после погребения Своего — Воскрес! И импульс Воскресения Христова был настолько мощным, что изменил саму Римскую империю, где в IVв.н.э. христианство стало официальной государственной религией. А после — и весь мир.
Радуюсь вместе с вами, дорогие единомышленники, Воскресению Христову!
И поздравляю всех с Праздником!
Христос Воскресе!
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103172
Кушайте член бога Осириса и его крашеные яйца.
https://www.youtube.com/watch?v=_c8PcsN-isU )))
По мнению Армянского радио,- во все времена лучшей краской для яиц является губная помада.
Член не ем, от яиц, спасибо, не откажусь!
…З д р а в и я Вам…
[i морально~психологического]
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_Пасха – это совсем не наш праздник!
Давайте разберёмся с…Пасхой!
_http://ru-an.info/n/15590/ От 28-4-19;Видео.
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Пасха,так же как и ОСТАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ праздники,
ПРЕДНАЗНАЧЕНА для…замены Ведического мировозрения!
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_Религия – это Главное оружие ПАРАЗИТОВ против Человечества!
_Т.Н.”бог” это МИФический – НЕ существующий “ЭКСПОНАТ”
древней Истории!
_Религия(ОСОБЕННО христианство)- идеологический инструмент
СОЗДАННЫЙ для навязывания(для принуждения)ПАРАЗИТического
(любого,в любом виде)РАБовладельческого строя!
_Религия НЕ является ценностью!
[Это - инструмент УГНЕТЕНИЯ и РАБства]
_Цель церкви[и религии в целом]:массово,Осознанно ЗОМБИровать
паству,превращая её[их] в…абсолютных биоРОБОТОВ,лишённых
собственной Воли и гражданской позиции!
_Суть ЛЮБОЙ религии сводится к слепому принятию каких-либо догм
и правил,без глубокого понимания,ПОЧЕМУ нужно делать так
а не иначе!
-> Вдумайтесь – ЧТО “ЭТО”:
- “во имя отца,сына и свяТОГО духа”.
- а ЭТО – Ментальное – ДИНАСТИЧЕСКОЕ правление,для…
повсеместного поРАБощения населения!
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ИХняя библия УЧИТ:”возНЕНАВИДЕТЬ отца своего и мать свою”!
Уже только ЗА одно “ЭТО” – Я её НЕ признаю!!!
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_Никакого Т.Н.”бога” никогда НЕ было и НЕТ!!!
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Вопрос(ИЩЕ…):А почему Т.Н.”благодатного-огня” НЕТ на…
католическую Т.Н. пасху…
* и…почему Т.Н.”бог” – в Париже спасти ТОТ собор НЕ смог?
если “он” – “всемогущий-И-везде-сущий”…
Да ПОТОМУ,что…НЕТ никакого Т.Н.”бога”!!!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 28-4-19.
Любая церковь трансформирует тёмные энергии, которыми потом распоряжаются высокие тёмные по своему усмотрению. Любая церковь или секта занимаются чёрной магией, которые светлые энергии прихожан трансформируют в тёмные энергии. Поклонение распятию- это регенерация тёмных энергий. А что такое причастие? Это тоже чёрная магия- Это канибализм, пьют кровь христа и вкушают его плоть! Любой церковный обряд- это чёрная магия!!!! Все церковнослужители являются слугами сатаны и слугами чёрного иудейского бога Яхве или Иеговы. Все кто посещают церковь борются против светлых сил! Светлые силы уничтожают тёмные энергии и борются с тёмными силами, а все верующие помагают тёмным выжить на нашей планете и творить ЗЛО. Конечно верующие считают, что они служат светлым силам, но тёмные их обманывают и путём чёрной магии их энергии используют против светлых сил. Над любой церковью висит тёмный энергетический эгрегор. Откуда я это знаю- потому что сам помагаю светлым бороться с тёмными. Особенно интенсивно накапливаются тёмные энергии во время православных и католических праздников, когда народ ходит молиться как они считают “светлым богам”. Если любого глубоко верующего зомби очистить от установленных тёмных зомбирующих программ, то он перестанет быть глубоко верующим.
Всё это произошло на пасху или может после её. Кто помнит? А какое число было? Это всё равно что на 7 ноября назначили парад в честь парада. Только 7.11 главное парад, а тут почему-то пасха. А воскрешение это уже потом. Главное то пасха! Толи исход из Египта, то-ли кровавая ночь вырезания младенцев, кроме помазанных бараньей кровью. Что-то подзобыл эту изТОРЫю. Он то чё на осле поехал в Иерусалим… народ там собрался, в честь этой пасхи. Одно дело проповедовать десятка, а тут тысячи. Дальше вы знаете… Схватили, казнили и “воскреши третий день по писании”…
Слава Тарху ДаждьБогу, защитнику родов Роуських.