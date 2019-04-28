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Поздравляю с Пасхой Христовой!

09:45. 28 апреля 2019 Просмотров - 210 7 коммент. Опубликовал:

Уважаемые единомышленники, братья и сестры!

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой Христовой!

Сегодня весь православный мир празднует чудо Воскресения Христова — события, которое чуть менее двух тысяч лет назад изменило мир навсегда.

Хочется особенно отметить важность православной веры в сохранении традиционных ценностей, в соблюдении заповедей, которые оставил нам Иисус Христос.

В то время, когда западные религиозные организации (назвать их «церквями» просто язык не поворачивается) продолжают грубо попирать тысячелетние каноны христианства («венчание» гомосексуалистов, рукоположение женщин в священнослужители, сдача храмов в аренду и прочее), мы видим, как символы христианской Европы, вместе с её традиционными ценностями, сгорают в огне. Напротив, православие остаётся ковчегом всего вечного и традиционного. Одним словом того, на чём созидалась наша цивилизация. Поэтому регулярно со стороны русофобских сил происходят нападки на Соборную, Вселенскую и Апостольскую Церковь, которую нам оставил Христос.

Иногда кажется, что в современном мире чудо невозможно. Но времена меняются, и появляется надежда. Которая со временем превращается в реальность.
И несмотря на то, что во все времена всегда где-то присутствовали последователи Иуды Искариота, итог их жизни был один. Добро всегда побеждает зло.

Думаю, что каждый из нас может найти в своей жизни и подобных иуд, и тот момент, когда сердца каждого коснулся Христос — исцеляя душевные раны и прощая прошлые прегрешения.

Бог есть Любовь. Прощайте своих врагов, будьте выше их. Свет всегда побеждает тьму.

Читая и перечитывая Евангелие год от года, всегда находишь в описании жизненного пути Иисуса Христа новые детали, нюансы. Осмысливаешь предпосылки и итоги Его жизни.

Все ждали от Него, что Он будет царём еврейского народа, будет властвовать подобно царю и освободит Израиль от римской оккупации. Но Пути Господни неисповедимы, и история развернулась совсем иным образом — отказавшись от власти земной, Христос как Агнец Божий был принесён в жертву кровожадности ещё вчера прославляющего его народа, чтобы искупить грехи всего человечества, а спустя три дня после погребения Своего — Воскрес! И импульс Воскресения Христова был настолько мощным, что изменил саму Римскую империю, где в IVв.н.э. христианство стало официальной государственной религией. А после — и весь мир.

Радуюсь вместе с вами, дорогие единомышленники, Воскресению Христову!

И поздравляю всех с Праздником!

Христос Воскресе!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103172

Метки: блог

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 256 124
    Онуфрий 28 апреля 2019 в 10:00

    Кушайте член бога Осириса и его крашеные яйца.
    https://www.youtube.com/watch?v=_c8PcsN-isU )))

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  • 1277 839
    Valeriy Bondarik 28 апреля 2019 в 10:15

    …З д р а в и я Вам…

    [i морально~психологического]
    ““““““““““““““`
    _Пасха – это совсем не наш праздник!
    Давайте разберёмся с…Пасхой!

    _http://ru-an.info/n/15590/ От 28-4-19;Видео.
    “““““““““““““`
    Пасха,так же как и ОСТАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ праздники,
    ПРЕДНАЗНАЧЕНА для…замены Ведического мировозрения!
    “““““““““
    _Религия – это Главное оружие ПАРАЗИТОВ против Человечества!

    _Т.Н.”бог” это МИФический – НЕ существующий “ЭКСПОНАТ”
    древней Истории!

    _Религия(ОСОБЕННО христианство)- идеологический инструмент
    СОЗДАННЫЙ для навязывания(для принуждения)ПАРАЗИТического
    (любого,в любом виде)РАБовладельческого строя!

    _Религия НЕ является ценностью!
    [Это - инструмент УГНЕТЕНИЯ и РАБства]

    _Цель церкви[и религии в целом]:массово,Осознанно ЗОМБИровать
    паству,превращая её[их] в…абсолютных биоРОБОТОВ,лишённых
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    Да ПОТОМУ,что…НЕТ никакого Т.Н.”бога”!!!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 28-4-19.

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    1
  • 2018 1480
    Евгений 28 апреля 2019 в 11:29

    Любая церковь трансформирует тёмные энергии, которыми потом распоряжаются высокие тёмные по своему усмотрению. Любая церковь или секта занимаются чёрной магией, которые светлые энергии прихожан трансформируют в тёмные энергии. Поклонение распятию- это регенерация тёмных энергий. А что такое причастие? Это тоже чёрная магия- Это канибализм, пьют кровь христа и вкушают его плоть! Любой церковный обряд- это чёрная магия!!!! Все церковнослужители являются слугами сатаны и слугами чёрного иудейского бога Яхве или Иеговы. Все кто посещают церковь борются против светлых сил! Светлые силы уничтожают тёмные энергии и борются с тёмными силами, а все верующие помагают тёмным выжить на нашей планете и творить ЗЛО. Конечно верующие считают, что они служат светлым силам, но тёмные их обманывают и путём чёрной магии их энергии используют против светлых сил. Над любой церковью висит тёмный энергетический эгрегор. Откуда я это знаю- потому что сам помагаю светлым бороться с тёмными. Особенно интенсивно накапливаются тёмные энергии во время православных и католических праздников, когда народ ходит молиться как они считают “светлым богам”. Если любого глубоко верующего зомби очистить от установленных тёмных зомбирующих программ, то он перестанет быть глубоко верующим.

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  • 0 0
    Александр 28 апреля 2019 в 11:41

    Всё это произошло на пасху или может после её. Кто помнит? А какое число было? Это всё равно что на 7 ноября назначили парад в честь парада. Только 7.11 главное парад, а тут почему-то пасха. А воскрешение это уже потом. Главное то пасха! Толи исход из Египта, то-ли кровавая ночь вырезания младенцев, кроме помазанных бараньей кровью. Что-то подзобыл эту изТОРЫю. Он то чё на осле поехал в Иерусалим… народ там собрался, в честь этой пасхи. Одно дело проповедовать десятка, а тут тысячи. Дальше вы знаете… Схватили, казнили и “воскреши третий день по писании”…

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  • 4 4
    AlexTarx 28 апреля 2019 в 12:50

    Слава Тарху ДаждьБогу, защитнику родов Роуських.

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