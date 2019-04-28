Поздравляю с Пасхой Христовой!

Уважаемые единомышленники, братья и сестры!

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой Христовой!

Сегодня весь православный мир празднует чудо Воскресения Христова — события, которое чуть менее двух тысяч лет назад изменило мир навсегда.

Хочется особенно отметить важность православной веры в сохранении традиционных ценностей, в соблюдении заповедей, которые оставил нам Иисус Христос.

В то время, когда западные религиозные организации (назвать их «церквями» просто язык не поворачивается) продолжают грубо попирать тысячелетние каноны христианства («венчание» гомосексуалистов, рукоположение женщин в священнослужители, сдача храмов в аренду и прочее), мы видим, как символы христианской Европы, вместе с её традиционными ценностями, сгорают в огне. Напротив, православие остаётся ковчегом всего вечного и традиционного. Одним словом того, на чём созидалась наша цивилизация. Поэтому регулярно со стороны русофобских сил происходят нападки на Соборную, Вселенскую и Апостольскую Церковь, которую нам оставил Христос.

Иногда кажется, что в современном мире чудо невозможно. Но времена меняются, и появляется надежда. Которая со временем превращается в реальность.

И несмотря на то, что во все времена всегда где-то присутствовали последователи Иуды Искариота, итог их жизни был один. Добро всегда побеждает зло.

Думаю, что каждый из нас может найти в своей жизни и подобных иуд, и тот момент, когда сердца каждого коснулся Христос — исцеляя душевные раны и прощая прошлые прегрешения.

Бог есть Любовь. Прощайте своих врагов, будьте выше их. Свет всегда побеждает тьму.

Читая и перечитывая Евангелие год от года, всегда находишь в описании жизненного пути Иисуса Христа новые детали, нюансы. Осмысливаешь предпосылки и итоги Его жизни.

Все ждали от Него, что Он будет царём еврейского народа, будет властвовать подобно царю и освободит Израиль от римской оккупации. Но Пути Господни неисповедимы, и история развернулась совсем иным образом — отказавшись от власти земной, Христос как Агнец Божий был принесён в жертву кровожадности ещё вчера прославляющего его народа, чтобы искупить грехи всего человечества, а спустя три дня после погребения Своего — Воскрес! И импульс Воскресения Христова был настолько мощным, что изменил саму Римскую империю, где в IVв.н.э. христианство стало официальной государственной религией. А после — и весь мир.

Радуюсь вместе с вами, дорогие единомышленники, Воскресению Христову!

И поздравляю всех с Праздником!

Христос Воскресе!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103172