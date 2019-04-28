Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-6
1940-е. Два мальчика в тюбетейках читают учебник по немецкому языку
1920-е. Группа мужчин с кетменами, Самарканд
1920-е. Молодой человек с новым паспортом
1940-е. Гимнаст выполняет гимнастическое упражнение «факел»
1940-е. Гимнастка на брусьях, Ташкент
1940-е. Группа мужчин в тюбетейках у кинопроектора, установленного в парке
1940-е. Две молодые спортсменки
1940-е. Дети на карусели в парке
1940-е. Колхозник со снопом сена
1940-е. На демонстрации в Ташкенте
1940-е. Русская женщина с двумя маленькими мальчиками
1940-е. Три молодые девушки в национальных одеждах
1950-е. Ветераны войны с цветами
1950-е. Оператор за работой, Красная площадь, Ташкент