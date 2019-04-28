Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-6



1940-е. Два мальчика в тюбетейках читают учебник по немецкому языку





1920-е. Группа мужчин с кетменами, Самарканд



1920-е. Молодой человек с новым паспортом



1930-е. Группа мужчин



1940-е. Гимнаст выполняет гимнастическое упражнение «факел»



1940-е. Гимнастка на брусьях, Ташкент



1940-е. Гимнастка



1940-е. Группа мужчин в тюбетейках у кинопроектора, установленного в парке



1940-е. Две молодые спортсменки



1940-е. Дед с внуком



1940-е. Дети на карусели в парке



1940-е. Женский портрет



1940-е. За работой



1940-е. Колхозник со снопом сена



1940-е. Мать с сыном



1940-е. На демонстрации в Ташкенте



1940-е. Рабочие на стройке



1940-е. Ремонт экскаватора



1940-е. Русская женщина с двумя маленькими мальчиками



1940-е. Тракторист



1940-е. Три молодые девушки в национальных одеждах



1940-е. Физкультурница



1950-е. Ветераны войны с цветами



1950-е. Оператор за работой, Красная площадь, Ташкент



Источник: https://humus.livejournal.com/6593035.html