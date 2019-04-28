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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-6

15:35. 28 апреля 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:


1940-е. Два мальчика в тюбетейках читают учебник по немецкому языку


1920-е. Группа мужчин с кетменами, Самарканд


1920-е. Молодой человек с новым паспортом


1930-е. Группа мужчин


1940-е. Гимнаст выполняет гимнастическое упражнение «факел»


1940-е. Гимнастка на брусьях, Ташкент


1940-е. Гимнастка


1940-е. Группа мужчин в тюбетейках у кинопроектора, установленного в парке


1940-е. Две молодые спортсменки


1940-е. Дед с внуком


1940-е. Дети на карусели в парке


1940-е. Женский портрет


1940-е. За работой


1940-е. Колхозник со снопом сена


1940-е. Мать с сыном


1940-е. На демонстрации в Ташкенте


1940-е. Рабочие на стройке


1940-е. Ремонт экскаватора


1940-е. Русская женщина с двумя маленькими мальчиками


1940-е. Тракторист


1940-е. Три молодые девушки в национальных одеждах


1940-е. Физкультурница


1950-е. Ветераны войны с цветами


1950-е. Оператор за работой, Красная площадь, Ташкент

Источник: https://humus.livejournal.com/6593035.html

Метки: история, Россия, самарканд, средняя азия, ташкент, туркестан, фото, этнография

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