Как противостоять пагубному влиянию окружающих людей
Почему нужно быть внимательным к себе?
В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же, с другой стороны, нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием.
Видеть людей насквозь научит книга:
Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна
===========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-protivostoyat-pagubnomu-vliyaniyu-okruzhayuschih-lyudey