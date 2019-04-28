Как противостоять пагубному влиянию окружающих людей

Концептуал СМИ Почему нужно быть внимательным к себе?

В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же, с другой стороны, нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием.



Видеть людей насквозь научит книга:

Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна

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