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Как противостоять пагубному влиянию окружающих людей

19:10. 28 апреля 2019 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

Почему нужно быть внимательным к себе?

В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же, с другой стороны, нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием.

Видеть людей насквозь научит книга:

Профайлинг в действии. Руководство по созданию сильной команды, Мартьянова Людмила Михайловна

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Простые Мысли

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-protivostoyat-pagubnomu-vliyaniyu-okruzhayuschih-lyudey

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