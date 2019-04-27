Виртуальная реальность. Константин Сёмин. Агитпроп 27.04.2019
Мало кто обратил внимание на настоящую виртуальную революцию, случившуюся в мировой политике благодаря украинским выборам. Как отмечает журнал Политико, впервые в истории человечества власть в целом государстве передается абсолютно виртуальным способом, без прямого контакта с населением. Даже Трамп, разгромивший соперников с помощью Твиттера, все-таки давал возможность поклонникам себя увидеть и пощупать.
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