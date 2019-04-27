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Виртуальная реальность. Константин Сёмин. Агитпроп 27.04.2019

09:36. 27 апреля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Мало кто обратил внимание на настоящую виртуальную революцию, случившуюся в мировой политике благодаря украинским выборам. Как отмечает журнал Политико, впервые в истории человечества власть в целом государстве передается абсолютно виртуальным способом, без прямого контакта с населением. Даже Трамп, разгромивший соперников с помощью Твиттера, все-таки давал возможность поклонникам себя увидеть и пощупать.


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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nwtiPqpeQIw

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