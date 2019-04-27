Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 6 населённых пунктов Республики.

На Донецком направлении украинские боевики с позиций 93-й механизированной бригады под командованием военного преступника Брыжинского в очередной раз применили миномёты по районам населённых пунктов Васильевка и Ясиноватая, при этом ожесточённому обстрелу из 120-мм миномётов подвергся район Донецкой фильтровальной станции, по которому враг выпустил тридцать пять мин. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

Кроме того, как мы сообщали ранее, вчера утром боевики той же 93-й бригады дважды обстреляли район Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Упорство, с которым украинские боевики нагнетают обстановку вокруг указанных объектов гражданской инфраструктуры, настораживает.

В сложившихся условиях обращаемся к руководству Миссии ОБСЕ с призывом не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и настоятельно потребовать от украинской стороны прекратить терроризировать сотрудников критически важного гражданского объекта жизнеобеспечения.

Бандиты Мишанчука из 57-й мотопехотной бригады продолжили пополнять свой список военных преступлений в районе аэропорта г. Донецк и прилегающих к нему населённых пунктов Спартак и Веселое. Здесь противник вёл огонь из 120-и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатомётов и стрелкового оружия.

Также боевики 24-й механизированной бригады, по приказу Гудзя, вели огонь по району населенного пункта Александровка из 82-мм миномётов, зенитных установок и крупнокалиберных пулемётов.

Всего по территории нашей Республики противник выпустил восемьдесят пять мин, из них тридцать семь мин калибром 120-мм.

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Командование украинских оккупационных сил продолжает эффективное применение средств радиоэлектронной борьбы в отношении беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, с помощью которых наблюдатели фиксируют тяжелое вооружение украинских формирований вблизи линии соприкосновения. Помимо действующих на Горловском направлении станций радиоэлектронной борьбы, выделены дополнительные манёвренные группы РЭБ на Мариупольском и Донецком направлениях.

Вчера одна из таких групп от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы под непосредственным руководством командира этого батальона подполковника Синожинского, выполнявшая задачи в районе н. п. Лебединское, осуществила глушение беспилотника ОБСЕ среднего радиуса действия, в результате чего наблюдатели Миссии потеряли с ним связь. Вероятнее всего, он потерпел крушение.

Напомню, 19 и 20 апреля украинские боевики средствами РЭБ осуществляли подавление сигнала GPS и дважды из стрелкового оружия обстреляли беспилотники Миссии, в результате чего один БЛА дальнего радиуса действия упал в районе н. п. Новгородское и еще один, малого радиуса действия, получил повреждения.

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По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее н. п. Новгородское прибыли снайперы. Призываем мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее.

Последние события указывают на то, что украинские снайперы получили указание на стрельбу по всем обнаруженным целям, и неважно, военнослужащий ли это, или же мирный житель.

Так, снайпер из 24-й механизированной бригады 12 апреля ранил жительницу н. п. Александровки. Вчера украинский снайпер из 35-й бригады морской пехоты ранил мирного жителя Серуган в н. п. Чермалык, который находится под контролем киевской власти. Как мы видим, от преступных действий украинских боевиков страдают мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

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