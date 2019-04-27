Про ядерное разоружение

"Агент Дональд" давеча предложил России и Китаю дружно провести ядерное разоружение вместе с США.1. Достаточно забавно слышать подобные заявления из Вашингтона, который уже более 15 лет последовательно ведет демонтаж текущей системы договоров в области ограничения ракетно-ядерных вооружений с целью разрушения ракетно-ядерного паритета и получения стратегического преимущества, которое может создать предпосылки для эффективного обезоруживающего удара по основным оппонентам США без риска получить ультимативную ответку.2. Эта политика была предметно обоснована и принята к реализации еще при Буше-младшем, активно продвигалась при Обаме, а при Трампе она отбросила даже тот жалкий информационный камуфляж, которым она ранее прикрывалась. Выход США из ДРСМД и подготовка к выходу из СНВ-3, досточно ясно указывают, против кого направлена эта политика.3. Вариант сокращения ядерных вооружений для России в текущих условиях неприемлем, ибо чем меньше носителей и ракет, те проще американской ПРО перехватить часть оставшихся российских (или китайских) ракет и снизить ущерб от ответного удара до приемлемых значений. В обычных же вооружениях РФ существенно уступает США и НАТО, что делает конвенционную войну с использованием обычных вооружений крайне невыгодной для России. При сохранении ядерного паритета, Россия всегда сохраняет возможность ответить на обычную военную угрозу, угрозой применения ядерного оружия в таких масштабах, которые будут не по силам американской ПРО.4. Поэтому мы видим, как с одной стороны США последовательно демонтируют существующие системы сдерживания в области ракетно-ядерных вооружений, фактически провоцируя гонку ракетно-ядерных вооружений а с другой стороны прикрываются фарисейской риторикой о "миролюбии и безъядерном мире" (что необходимо для обработки собственного населения, так и для перекладывания ответственности за развязывание гонки ракетно-ядерных вооружений на те страны, против которых и направлена политика США). Это достаточно классическая политика "кнута и пряника", где угроза дорогостоящей гонки вооружений и разрушения паритета является кнутом, а предложения о ядерном разоружении является "пряником", подразумевающим серию уступок России и Китая в области ракетно-ядерных вооружений. И "кнут" и "пряник" так или иначе нацелены на то, чтобы повысить военную уязвимость России и Китая перед лицом угрозы превентивной войны со стороны США. Либо путем разрушения паритета в ходе гонки вооружений, либо же путем уступок по ДРСМД и СНВ-3 и сокращения числа носителей и ядерных блоков, что повысит риски России и Китая в случае конвенционной войны.5. На деле, ядерное оружие и средства его доставки, служат главными хранителями человечества от угрозы глобальной войны, так как мало кто верит, что добрая воля может удержать мир от глобальной катастрофы. Страх тотального уничтожения, порожденный Холодной войной, куда как действеннее сказывается на вопросах стратегического планирования, где варианты прямого столкновения с ядерной державой обычно относятся к число малореальных или неприемлемых. И как бы это парадоксально не звучало – ядерное разоружение повышает вероятность большой войны. Сохранение же достаточных объемов ядерного оружия для преодоления любой системы ПРО и обеспечивающих гарантированное уничтожены враждебной страны или группы враждебных стран вместе с большей частью их населения, куда как лучше мотивирует политиков искать пути решения вопроса без задействования ядерной дубинки.Поэтому никакого ядерного разоружения конечно не будет. Наоборот, ракетно-ядерные вооружения в ближайшее десятилетия будут активно развиваться в силу нарастающего конфликта между слабеющим гегемоном и основными "возмутителями спокойствия", которые конечно не заинтересованы в том, чтобы переход к многополярному миру произошел в результате глобальной войны. Ядерное оружие позволяет удерживать процесс в рамках локальных и гибридных войн с ограниченным участием сторон.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4950349.html