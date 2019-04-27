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Николай Дроздов

18:50. 27 апреля 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Однажды известного телеведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова укусила гадюка – в прямом эфире. Он обратился к врачу спустя неделю, чудом избежал ампутации руки.

Почему журналист оказался так беспечен? Как и для кого вместе с Децлом он готовил похлебку из ядовитых жаб? Однажды в лагуне на острове Фиджи #Дроздов оказался на расстоянии вытянутой руки от белой акулы. Что помогло удалиться незамеченным с глаз страшного хищника? Почему он считает самым опасным животным на земле – безобидного на вид слона? В ожидании визита в Москву Жака Ива Кусто Дроздов решил подтянуть французский. Как оценил его старания знаменитый исследователь морских глубин? Что подарил на память о встрече? Невероятные истории легенды отечественного телевидения Николая Дроздова в программе #ДесятьФотографий.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xp7uXrbdino

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