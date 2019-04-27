Не факт. Выпуск 142

Вскрытие могилы Николая Васильевича Гоголя произошло весной 1931-го года на кладбище Даниловского монастыря. Обитель упразднялась, и останки писателя переносили на Новодевичье кладбище. Процедуру курировали сотрудники НКВД. Присутствовало и около 30 гражданских лиц, прошедших по спецпропускам: писатели, историки, археологи, скульпторы, художники. После перезахоронения по Москве поползли невероятные слухи: будто внутренняя обшивка гроба была сильно исцарапана, словно покойник пытался выбраться; что писателя похоронили, когда он находился в летаргическом сне. Подобные мысли посещали и современников Гоголя. Еще за месяц до смерти писатель был энергичен и здоров. А за семь лет до кончины, в публицистическом сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь оставил своеобразное завещание, в котором просил не хоронить его тела, пока не появятся очевидные признаки разложения. Писатель говорил о некой болезни, из-за которой он чувствовал онемение, а сердце его почти переставало биться.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h4Qb_csYiRQ