Фрау-дизайнер
22:02. 27 апреля 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
К праздникам они оживляются.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4950892.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4950892.html
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Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нём нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.