Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 292 “Флот Россию не подведет!”

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Величественный учитель вполне мог быть императором или воином, потрясающим мир, будь его разум сосредоточен на славе или мирских достижениях. Вместо этого он предпочёл штурмовать те внутренние цитадели страстей и самовлюблённости, падение которых знаменует рост человека.
И все-то у нас хорошо!”Акулы”, значит, ждут в засаде – подо что хотим, под то и переоборудуем – хоть под крылатые, хоть под баллистические! Нам это раз плюнуть! А то, что из 667БДР один пароход остался,а ведь совсем недавно были все заказы прошли средний ремонт и были соответственно модернизированы – кому помешали? Не верю в естественную убыль!
В нашей послевоенной истории явно наблюдается 2 периода, очень характерных по зашкаливающему количеству списаний в утиль военно-морских кораблей: это конец 50-х и конец 90-х. Подчеркиваю:массово! Кто там у власти-то в это время был?Причем, специалисты не дадут соврать – у многих сроки эксплуатации были далеко не исчерпаны. А резали как по живому! Я вот этот фильм https://www.youtube.com/watch?v=_ZNMf5kFC1o так и не смог досмотреть! Вопрос- за что с ними так?