Главная » Бэкграунд

Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 292 “Флот Россию не подведет!”

16:41. 26 апреля 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C3w9uRH-WmQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
....Селиванов Показать/Скрыть описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». В этом выпуске ...примеру, он пишет об авианосном флоте России:Цитата: Николай Яковлевич Чуксин,... публицист.Широко разрекламированные "Северодвинск", "Юрий Долгорукий", проект "Борей", не ...
Новости Украины и Новороссии 17 октября 2017
...ужас»: Украинский флот разработал тактику по изгнанию ВМФ России из Чёрного ...флот разработал тактику по изгнанию ВМФ России из Чёрного моря (ВИДЕО) «Москитный флот... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №70: "По мощам и елей...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
...специально для аналитической программы «Бэкграунд». Новая точка отсчета………………В...специалистов, военно-морской флот РФ в его ...расчеты выпуска всех танков. В советские времена, в России....человеческими останками.Стэнд-ап, Юрий Селиванов, главный редактор проекта ...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
...Европы……Юрий СеливановПоказать/Скрыть описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд»....ее переход в противоположный России геополитический лагерь. Армения... его прикрытия военного флота и подставив под ...бизнесом и продолжать выпускать автомобили традиционного типа,...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...Селиванов Показать/Скрыть описание Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд...   Нынешние президентские выборы в России проходят под знаком растущего недоверия...военно-морского флота. Той ...–го года выпуска! Антигуманный ценовой...Одесского университета Юрий Шахин горячо ...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
...Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». Президент Украины за несколько... консульства России в Одессе Юрий Диденко. Субтитр: Юрий Юрьевич Диденко...вывод из Крыма российского флота, люстрацию власти, введение ...которой мы в этом выпуске, по причине украинских выборов...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 452 356
    Sergey64 26 апреля 2019 в 17:42

    И все-то у нас хорошо!”Акулы”, значит, ждут в засаде – подо что хотим, под то и переоборудуем – хоть под крылатые, хоть под баллистические! Нам это раз плюнуть! А то, что из 667БДР один пароход остался,а ведь совсем недавно были все заказы прошли средний ремонт и были соответственно модернизированы – кому помешали? Не верю в естественную убыль!
    В нашей послевоенной истории явно наблюдается 2 периода, очень характерных по зашкаливающему количеству списаний в утиль военно-морских кораблей: это конец 50-х и конец 90-х. Подчеркиваю:массово! Кто там у власти-то в это время был?Причем, специалисты не дадут соврать – у многих сроки эксплуатации были далеко не исчерпаны. А резали как по живому! Я вот этот фильм https://www.youtube.com/watch?v=_ZNMf5kFC1o так и не смог досмотреть! Вопрос- за что с ними так?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)