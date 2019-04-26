В чём сила, брат, или шесть фишек неотразимого управления

Расскажу вам одну притчу, а так как в ней двое участников, пусть это будет американец и русский, то это будут вопросы и ответы, а вы можете присоединиться к общению и написать свои ответы на поставленные в притче вопросы, тем самым показав на заблуждения мои и участников диалектива.

«Американец» и «русский», в данном случае, это не обозначение национальности или места проживания, это условное олицетворение концепций мировоззрения, которыми разделили мир, поэтому под этими псевдонимами могут быть люди разных национальностей, и, следовательно, если алгоритмы для всех общие то это только подтвердит обобщённость метода!

Метода, о котором вам никто не говорил, несмотря на то, что поисковики находят до 50 млн. упоминаний о нём в сети, а это и есть те шесть фишек для неотразимого управления… вашего управления кем-то и управления вами…

Итак, вот вам притча.

Собрались как-то американец и русский, сидят чаи гоняют, и разговаривают о том, чья правда будет правдивее, вы ведь, наверное, догадываетесь, что если судят люди, а не Всевышний, то правда у каждого судьи может быть своя?!

И вот разговор зашёл об управлении, о том, как управляют люди на планете:

- В чём сила, брат? - спрашивает русский.

- Вот в чём сила, брат! – отвечает американец, показывая бицепс, и доставая кольт.

- Хорошо, если ты считаешь, что «кулак и кольт управляет миром», то скажи, какой ареал воздействия такого управления? - спрашивает русский.

- Ну, кулак управляет на длину рук, а кольт на длину полёта пули, на большем расстоянии это управление неэффективно! – отвечает американец.

И вот мы с вами видим, что в диалоге стороны сформулировали в лексике одну из фишек управления под №6, и давайте её условно назовём, управление с помощью «силы и оружия»!

Почему №6, а не №1, ну так ведь мы же ищем самое эффективное управление, которое и будет иметь приоритет №1, а самое слабое это и будет приоритет №6, так?

Почему то, что может убить человека я поставил на шестое место в управлении людьми? Потому, что есть приоритеты посильнее чем пистолет, например, «Фауст» Гёте, ну вы сами увидите, если прочтёте до конца…

Но продолжим дальше наблюдать за их диалогом.

- Ну хорошо, а наблюдал ли ты, что на людей голодных, пьяных или под воздействием наркотиков не действовал страх от оружия и они, будучи сами безоружными нападали на вооружённых людей, их не страшили ни законы, ни наказание за их нарушение? - спрашивает русский.

- Да, наблюдал и довольно часто! - говорит американец.

- Получается, что управление с помощью потребностей намного сильнее чем управление с помощью «силы и оружия»? Получается, что, создав ограничения или отравив водные ресурсы, истребив всех бизонов, чтобы индейцам не было еды, забрав землю у крестьянина лишив его возможности производить и тем самым ограничивая его потребности в пище, можно управлять людьми посильнее чем пистолетом, так? Приучив людей к табаку, алкоголю, наркотикам можно вообще заставить разбежавшиеся от «воздействия пистолета» людские стада собираться в определённые места и с прогнозируемой регулярностью, так!? – уточняет русский.

- Да, так получается, а я думал, что это как только мы принесём демократию в какую-либо страну, а там сразу же вспышка наркотрафика и гуманитарная катастрофа, думал, что это «человеческий фактор», жадность и тупость генералов, а это оказывается политика государства, управление! – воскликнул американец.

Итак, наблюдая за диалогом двух людей, мы увидели, что существует ещё одна фишка управления, которая будет посильнее пистолета, поэтому мы ставим её по ранжиру, или другими словами на приоритет №5 и назовём её условно «управление через потребности», ну а сами опять вернёмся к нашим героям.

- Ну хорошо, получается для того, чтобы управлять миром, нужен пистолет и ограничение потребностей, но пистолет — его легко носить, но не будешь же ходить и управлять с помощью чемодана с продуктами, алкоголем, табаком, водой и наркотиками? – ехидно заметил американец.

- Да, ты прав и поэтому скажи мне, вот деньги, они могут заменить и пистолет, и чемодан с продуктами, алкоголем, табаком, водой и наркотиками? – спросил русский.

- Да, имея «кэш» или банковскую карточку, я могу купить любые продукты, не носить пистолет, за меня его может носить охрана и могу заставить любого выполнить нужную мне работу с нужным мне качеством! А если кто-то будет отказываться, то найти тех, кто заставит их это сделать! – согласился американец.

Получается, что в беседе мы, вслед за героями, нашли более эффективную фишку управления людьми, чем «насилие» или «управление через потребности» - это кредитно-финансовая система и кто управляет ею управляет тот другими людьми намного эффективнее чем с помощью пистолета и потребностей, поэтому предлагаю поставить этот приоритет управления, под условным названием «Финансы» на место №4, вы согласны?

Но вернёмся к собеседникам.

- А есть ли, способ управлять другими людьми посильнее финансов? – спросил русский.

- Нет, мы перечислили все методы известные в современной теории управления и выше денег нет других методов управления ! – воскликнул американец, и тем самым подошёл к «верхней» границе всех современных теорий управления, за которой у теоретиков управления только интеллектуальная пустота…

- А вот скажи тогда, американец, как ты объяснишь действия различных террористов – смертников, разве все из них отдают свои жизни за деньги? – возразил русский.

- Они отдают свои жизни потому, что верят в сложившиеся в культуре традиции и вещи, преподносимые как факты, например, что обретут новую загробную жизнь и их будут окружать гурии! Получается есть сила управления сильнее чем деньги! - согласился американец.

- Следовательно, сформировав общее мнение по поводу определённых вариантов реагирования на ситуацию, можно создать устойчивый стереотип поведения и управлять уже не малыми группами, или государствами с их общей или даже различной системой финансов, а всеми людьми сразу, так?! – продолжил русский.

- Это ты сейчас о чём? – спросил американец.

- Ну, например, можно написать книгу, снять фильм, передачу и т.п. и главного героя будут копировать, особенно молодые люди, которые воспримут игру актёра как факт и вместе с его привычкой бунтовать (вспомните фильмы о рок-н-роле), курить, пить, гендерным поведением, переймут ещё много разных стереотипов реагирования на ситуации, которые в реальной жизни просто опасны! – ответил русский.

- Например? – уточнил американец.

- Например, ваша «американская мечта», образ которой вы вместе с Голливудом распространяете по миру, а у нас например – существовал стереотип, что «напившись до потери пульса» можно на Новый год найти счастье разрушив при этом другое, и что это «судьба – раз называются «Ирония судьбы…» или что «питие это и есть веселие на Руси», а что «после первой не закусывать» это особая, исконно-русская удаль - ответил русский.

- Ну и как это управляет? – спросил американец.

- Ну, например, на предательство народа по «развалу» Союза аппарат управление СССР пошёл в погоне за такой вот «американской мечтой», совсем не различая вымысел от реальности, а до сих пор показателем взросления для молодых людей является не способность помочь родителям в их профессии или самостоятельно обеспечить себе и близким демографически-обусловленные потребности (ДОП), а сигарета и алкоголь. В первом случае создание ложного факта о «лучшем мире» заставило разрушить, пусть и не идеальную, но более справедливую реальность социализма, во втором через якобы «старинные» традиции создать через потребление ненужных и вредных веществ, опасность для здоровья новых поколений и гешефт для торгашей! – ответил русский.

- Ты слышал такую фразу: «так принято», как часто она перекрывала любую возможность для развития окружающих, поиска лучшего пути? – спросил русский.

- Да, практически всегда, когда логика и интуиция показывала ошибочность выбранного пути, но другое поведение вызвало бы отторжение общества! – ответил американец.

- Значить эффективнее, чем с помощью денег, народами или отдельными слоями общества можно управлять определённым образом обработав человеческое сознание с помощью различных идеологий, вероучений, социологических доктрин внедряя нужные управленцу культурные стереотипы, а проводником этой технологии являются средства массовой информации (СМИ), согласен? – спросил русский.

Видно, что американец не понял, но возразить ему было нечего, ведь идеи действительно сильнее управляют людьми чем деньги!

Ну а мы с вами выявили ещё один приоритет, или фишку управления это «идеология» и в нашей условной иерархии он стоит под №3.

- Я так понимаю, что ты хочешь мне рассказать ещё о нескольких приоритетах – фишках неотразимого направления, которые сильнее чем идеи?! - с заметной иронией спросил американец, не найдя чем возразить.

- Да, ты прав, в предложенной тебе теории, существуют ещё два приоритета неотразимого управления, и следующий из них это управление через алгоритмику социальных процессов. – ответил русский.

- Ну, например? – спросил американец

- Так как такое управление осуществляется с использованием алгоритмов социальных процессов в обществе (суперсистеме), то необходимо знание хронологии (истории) управляемой суперсистемы, что с уровня простого менеджера-управленца зачастую не различимо, но тем не менее в культуре существует некоторые наблюдения такой алгоритмики, выраженные в поговорках о «пружине, которая сжимается, а потом разожмётся», о «маятнике, который качается» и т.п. – ответил русский.

- Ты вот сейчас с кем говорил, ты о чём!? – ехидно спросил американец.

- Ну, если упрощённо, то народу, не знающему своей истории можно в виде «фактов» такую историю «родного края» рассказать, что он и «мать родную продаст». – ответил русский

- Подожди, ведь про управление через искажение действительности мы уже обсуждали выше, это была «идеологическая» фишка №3?! – уточнил американец

- Ну авторы теории, разбивая единый процесс управления на шесть приоритетов, возможно имели в виду именно историческую алгоритмику, колебательные процессы, повторяющиеся в истории, как закономерность, не тактику изменение поведения под влиянием фактов (сегодня одни, завтра другие факты), а стратегию общего поведения под влиянием искажённой или искусственно-созданной истории. Потом деление на приоритеты условное, само управление всеми приоритетами взаимосвязано и один приоритет опирается на другие, - ответил русский.

- Ну на пример? – спросил американец.

- Ну вот «брекзит», например, выйдет ли Британия из Еросоюза или нет? – спросил русский.

- Конечно выйдет, они просто торгуются за лучшие условия! - ответил американец.

- А вот и нет, Англия — это клещ на теле Евросоюза, ты видел, чтобы клещ отпустил жертву пока не насытится?! - спросил русский.

- А факты, где?! – вопросом на вопрос ответил американец.

- А ты вспомни историю: вот Обама, объявляет о том, что скоро будут новые народы и государства в Европе, затем ваши генералы запускают на Ближний Восток вашу иррегулярную армию «даиш», которая гонит беженцев в Европу в таких количествах, что на тысячу жителей городка в Европе приходилось несколько тысяч эмигрантов. Затем по планам глобалистов было разрушение старой Европы руками эмигрантов, которые прошли подготовку в «даиш» и формирование новых наций и новых государств! В такой ситуации необходимо было отделить Англию и поэтому её население обрабатывалось с помощью СМИ в необходимости выхода из Евросоюза. Но наша помощь в Сирии отодвинула гибель старой Европы, и срочная необходимость в «брекзите» для Англии отпала, но механизм то был уже запущен и референдум проведён! Поэтому здесь использовали алгоритмику приоритета управления №2 и затягивают процесс, пока маятник настроений не качнётся в другую сторону и население откажется от «брекзит»! Но в общем это моё предположение, что используется именно приоритет №2 может быть я и не прав – сказал русский.

Пока американец задумчиво чешет «репу», мы с вами увидели, что существует ещё один приоритет обобщённых средств управление, т.е. фишку под №2 и мы условно его назовём «исторически –алгоритмический» приоритет!

- Ну хорошо, а какой самый сильный приоритет управления?! – спросил американец, продолжая почёсывать «репу».

- На первом месте в списке стоит приоритет управления через создания определённого мировоззрения, при котором управление народами будет наиболее устойчивым, эффективным и практически необратимым, но это если удастся каким-либо способом видоизменить его мировоззрение в массовой статистике, тогда народ сам защищает интересы захватчиков, считая их частью своей нормальной жизни! – ответил русский.

- А примеры? – спросил американец.

- Например, манипуляторы подменили живую связь с Всевышним, которую имеет любой человек, только открой своё сердце Богу, посредниками, которые от имени бога толкуют истины о том, как нужно жить на земле, с кем дружить и кого убивать в якобы борьбе за чистоту веры! – ответил русский.

- Уточни, что ты имел ввиду? – спросил американец.

- Ты читал Библию? – спросил русский.

- Библия лежит у меня возле кровати, я её конечно читал, но не всю! – ответил американец.

- Ты читал в Библии наставление на то, что всякая власть от бога и потому: «рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу (Еф.6:5-9)», что «противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести (Рим. 13:2,5)», «каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся (1Кор. 20-24.)», «противящийся власти противится Божию установлению (Рим. 13:2,5)», и так далее, что это разве не управление! – спросил русский.

- Да, истинно–верующий не будет противится власти, но ведь власть — это не Бог, это люди! – согласился американец.

- Вот так без ножа и пистолета, без необходимости содержать работника или платить ему за работу, наперекор здравому смыслу и фактам, а также истории в которой были свободные народы со справедливым управлением, установкой мировоззрения в том, что если ты родился не в той семье, то должен быть чьим-то рабом, управляют всем миром! – подвёл итоги русский.

А мы с вами увидели шесть условных приоритетов обобщённых средств управления, которыми управляют людьми на планете, и самая мощная фишка- приоритет №1 - это, назовём так условно, «мировоззренческий» приоритет.

Уверен, что многие читатели и профессиональные управленцы, выше приоритета №4, т.е. «финансов» не заглядывали, и думали, что это и есть вершина управления, а оказалось, что существуют ещё несколько уровней выше!

В заключение необходимо заметить, что быстродействие и продолжительность воздействия управления через определённый приоритет прямо-противоположные, например, оружие управляет быстро, но не долго - пока управляемый в доступности, а управление через «мировоззрение» осуществляется долго, но на века, причём родители сами будут воспитывать детей в нужно господам повиновении, как это было показано на примере библейской концепции управления!

Примечание : термин «диалектив» придуман Сергеем В. как производное от «диалектика», т.е. от искусства постижения мироздания путём постановки наводящих вопросов, в данном случае, отличие от «диалектика» означает не направление, а единичный акт постижения мироздания.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/v-chem-sila-brat-ili-shest-fishek-neotrazimogo-upravleniia-5c94a16b62c99e00b3e1cb99