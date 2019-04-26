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Упорядоченный и ответственный уход США из Афганистана

11:12. 26 апреля 2019 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:


По результатам переговоров США, России и Китая в Москве, США еще раз подтвердили решение о выводе "иностранных войск" (читай войск США и НАТО) с территории Афганистана. Россия и Китая надо понимать с удовольствием поддержали это решение.

Трехсторонний консенсус России, Китая и США по мирному процессу в Афганистане

(Принят по итогам встречи спецпредставителей Президента России, МИД КНР и Государственного департамента США по Афганистану, Москва, 25 апреля 2019 года)

1. Три стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, а также право выбора собственного пути развития. Три стороны отдают приоритет интересам народа Афганистана в деле продвижения мирного процесса в ИРА.

2. Три стороны поддерживают инклюзивный, руководимый афганцами и принадлежащий афганцам мирный процесс и готовы оказать в нем необходимое содействие. Три стороны призывают Движение талибов (ДТ) как можно скорее принять участие в переговорах о мире с представительной афганской делегацией, включающей Правительство ИРА. С этой целью и в соответствии с договоренностью, достигнутой в Москве в феврале 2019 г., мы поддерживаем проведение второго заседания межафганского диалога в Дохе (Катар).

3. Три стороны поддерживают усилия Правительства ИРА по борьбе с международными террористическими и экстремистскими организациями в Афганистане. Они принимают во внимание обязательства Движения талибов бороться с ИГИЛ и разорвать связи с Аль-Каидой, Исламским движением Восточного Туркестана и другими международными террористическими группировками, гарантировать, что подконтрольные ДТ территории не будут использованы для создания угроз каким-либо странам, призывают ДТ предотвращать вербовку и подготовку террористов и сбор ими финансовых средств, а также выдворить всех известных террористов.

4. Три стороны признают твердое стремление народа Афганистана к всеобъемлющему прекращению огня. В качестве первого шага мы призываем все стороны конфликта согласиться на незамедлительные и конкретные шаги по снижению уровня насилия.

5. Три стороны подчеркивают важность борьбы с незаконным производством и контрабандой наркотиков и призывают Правительство ИРА и Движение талибов предпринять все необходимые шаги для искоренения наркоугрозы в Афганистане.

6. Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса.

7. Три стороны призывают страны региона поддержать данный трехсторонний консенсус и готовы выстраивать более широкий региональный и международный консенсус по Афганистану.

8. Три стороны условились о поэтапном расширении состава участников консультаций до следующей трехсторонней встречи в Пекине. Дата и состав участников встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3626402 – цинк

Стоит отметить, что Китай и Россия поддерживая пункты связанные с обязательствами Талибана в рамках их двусторонних переговоров с США, по сути соглашаясь с вариантом – уход США из Афганистана в обмен на обязательства Талибана бороться с терроризмом и наркоугрозой, что ведет к полной легализации Талибана в среднесрочной перспективе после ухода США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4947338.html

Метки: афганистан, война в афганистане, Китай, Россия, США, талибан

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