Упорядоченный и ответственный уход США из Афганистана

Трехсторонний консенсус России, Китая и США по мирному процессу в Афганистане

По результатам переговоров США, России и Китая в Москве, США еще раз подтвердили решение о выводе "иностранных войск" (читай войск США и НАТО) с территории Афганистана. Россия и Китая надо понимать с удовольствием поддержали это решение.(Принят по итогам встречи спецпредставителей Президента России, МИД КНР и Государственного департамента США по Афганистану, Москва, 25 апреля 2019 года)1. Три стороны уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, а также право выбора собственного пути развития. Три стороны отдают приоритет интересам народа Афганистана в деле продвижения мирного процесса в ИРА.2. Три стороны поддерживают инклюзивный, руководимый афганцами и принадлежащий афганцам мирный процесс и готовы оказать в нем необходимое содействие.С этой целью и в соответствии с договоренностью, достигнутой в Москве в феврале 2019 г., мы поддерживаем проведение второго заседания межафганского диалога в Дохе (Катар).3. Три стороны поддерживают усилия Правительства ИРА по борьбе с международными террористическими и экстремистскими организациями в Афганистане.4. Три стороны признают твердое стремление народа Афганистана к всеобъемлющему прекращению огня. В качестве первого шага мы призываем все стороны конфликта согласиться на незамедлительные и конкретные шаги по снижению уровня насилия.5. Три стороны подчеркивают важность борьбы с незаконным производством и контрабандой наркотиков и7. Три стороны призывают страны региона поддержать данный трехсторонний консенсус и готовы выстраивать более широкий региональный и международный консенсус по Афганистану.8. Три стороны условились о поэтапном расширении состава участников консультаций до следующей трехсторонней встречи в Пекине. Дата и состав участников встречи будут согласованы по дипломатическим каналам. http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3626402 – цинкСтоит отметить, что Китай и Россия поддерживая пункты связанные с обязательствами Талибана в рамках их двусторонних переговоров с США, по сути соглашаясь с вариантом – уход США из Афганистана в обмен на обязательства Талибана бороться с терроризмом и наркоугрозой, что ведет к полной легализации Талибана в среднесрочной перспективе после ухода США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4947338.html