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Участники «Артподготовки» получили сроки за подготовку массовых беспорядков

10:35. 26 апреля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:


Новосибирский облсуд огласил приговор трем активистам местной ячейки запрещенной организации «Артподготовка», планировавших, по версии следствия, устроить в городе массовые беспорядки. Бывшему милиционеру Александру Комарову суд назначил три года колонии общего режима, Анатолию Плотникову — два с половиной года условно. Третий фигурант дела Вячеслав Добрынин отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По материалам следствия, массовые волнения должны были охватить столицу Сибири в начале ноября 2017 года. В случае попыток разгона протестов, говорится в деле, предполагалось забрасывать силовиков «коктейлями Молотова» и использовать против них слезоточивый газ. Согласно концепции акции, ее главной целью был захват аппаратной ГТРК «Новосибирск»: силовики считают, что активисты намеревались организовать несанкционированную телетрансляцию обращения скрывающегося за границей основателя «Артподготовки» Вячеслава Мальцева.

Беспорядки предотвратили сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД, которые задержали предполагаемых зачинщиков. «В ходе проведения обысков были обнаружены и изъяты 20 бутылок с «коктейлями Молотова», рации, ножи а также гладкоствольное оружие и патроны к нему»,— сообщал региональный Следственный комитет России, который завел уголовное дело о подготовке массовых беспорядков (ст. 30 и ст. 212 УК РФ) и призывах к ним (ст. 212 УК РФ).

*** Движение «Артподготовка» основал националист Вячеслав Мальцев. Он несколько лет предлагал сторонникам выйти на улицы 5 ноября 2017 года, говоря, что в этот день в России должна произойти революция. Осенью 2017-го по всей России были задержаны сотни сторонников Мальцева, многих из них обвинили в терроризме и экстремизме. Само движение было признано экстремистским и запрещено. Вячеслав Мальцев уехал из России.



Источник: http://nashaplaneta.su/news/uchastniki_artpodgotovki_poluchili_sroki_za_podgotovku_massovykh_besporjadkov/2019-04-25-67833

Метки: российские новости

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