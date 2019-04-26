Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2019
- 14:22 Ситуация на шахте «Схидкарбон» в ЛНР.
- 11:35 ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность.
- 11:34 В Луганске состоялся финал военно-патриотической игры Зарница.
- 10:52 Изъято товара на 40 млн рублей: МГБ ЛНР пресечён крупный канал контрабанды.
- 10:13 Глава ЛНР на учениях военных поупражнялся в стрельбе из огнестрельного оружия.
- 10:12 Фестиваль дружин юных пожарников ДНР.
Ситуация на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
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ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Об этом утром 26 апреля сообщает пресс-центр операции оккупационных («объединённых) сил.
Уточняется, что украинские подразделения «готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи».
Главарь «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о проведении «проверок и тренировок резервов, уточнении задач подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы».
«Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами», — заявил Наев.
Напомним, что впервые за несколько лет на Донбассе не объявлено «пасхальное» перемирие: 24 апреля на переговорах в Минске стороны и со второго раза не смогли согласовать его параметры.
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В Луганске состоялся финал военно-патриотической игры Зарница
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Изъято товара на 40 млн рублей: МГБ ЛНР пресечён крупный канал контрабанды
Сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР, при участии Департамента борьбы с контрабандой ГТК ЛНР и Финансовой полиции ГКНС ЛНР, пресечена незаконная деятельность лиц, организовавших устойчивый канал контрабанды сигарет.
Как рассказали «Русской Весне» в МГБ Республики, незаконное перемещение табачной продукции осуществлялось из ДНР с целью последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке ЛНР.
По результатам проведенных мероприятий предупреждена попытка противоправного транзита данной продукции. Используемые в преступной деятельности автомобили задержаны. Проведены осмотры мест накопления и складирования табачных изделий.
Из незаконного оборота изъято 1 тыс. 679 коробов сигарет Marlboro производства ДНР и четыре автомобиля.
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей предварительно составляет 40 млн рублей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава ЛНР на учениях военных поупражнялся в стрельбе из огнестрельного оружия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Фестиваль дружин юных пожарников ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com