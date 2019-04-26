Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2019

12:29. 26 апреля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Ситуация на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность

ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность | Русская весна

Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба». 

Об этом утром 26 апреля сообщает пресс-центр операции оккупационных («объединённых) сил.

Уточняется, что украинские подразделения «готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи».

Главарь «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о проведении «проверок и тренировок резервов, уточнении задач подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы».

«Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами», — заявил Наев.

Напомним, что впервые за несколько лет на Донбассе не объявлено «пасхальное» перемирие: 24 апреля на переговорах в Минске стороны и со второго раза не смогли согласовать его параметры.

Читайте также: В Раде придумали, как «отомстить» России за паспорта для Донбасса

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Луганске состоялся финал военно-патриотической игры Зарница

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Изъято товара на 40 млн рублей: МГБ ЛНР пресечён крупный канал контрабанды

Изъято товара на 40 млн рублей: МГБ ЛНР пресечён крупный канал контрабанды | Русская весна

Сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР, при участии Департамента борьбы с контрабандой ГТК ЛНР и Финансовой полиции ГКНС ЛНР, пресечена незаконная деятельность лиц, организовавших устойчивый канал контрабанды сигарет. 

Как рассказали «Русской Весне» в МГБ Республики, незаконное перемещение табачной продукции осуществлялось из ДНР с целью последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке ЛНР.

По результатам проведенных мероприятий предупреждена попытка противоправного транзита данной продукции. Используемые в преступной деятельности автомобили задержаны. Проведены осмотры мест накопления и складирования табачных изделий. 

Из незаконного оборота изъято 1 тыс. 679 коробов сигарет Marlboro производства ДНР и четыре автомобиля. 

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей предварительно составляет 40 млн рублей.

Читайте также: Что говорят жители Донбасса о российских паспортах: без купюр (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Глава ЛНР на учениях военных поупражнялся в стрельбе из огнестрельного оружия

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Фестиваль дружин юных пожарников ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву... машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...Донбассе. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... период с февраля по апрель 2017 года ВСУ как...средств. А уже 23 апреля 2017 года в районе ... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украинский ...Мариуполю слышны выстрелы. Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО... Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Момент ...13.04 - Вечер. Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО).... Источник: colonelcassad.livejournal.com Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Басурин: ... прав Игорь Стрелков. Сводка новостей Новороссии 24 апреля 2015 г. (ВИДЕО...Сводка Информбюро ополчения Новороссии за прошедшие сутки (по состоянию на 8.00 25 апреля...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)