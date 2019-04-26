Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2019

Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».

Об этом утром 26 апреля сообщает пресс-центр операции оккупационных («объединённых) сил.

Уточняется, что украинские подразделения «готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи».

Главарь «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о проведении «проверок и тренировок резервов, уточнении задач подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы».

«Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами», — заявил Наев.

Напомним, что впервые за несколько лет на Донбассе не объявлено «пасхальное» перемирие: 24 апреля на переговорах в Минске стороны и со второго раза не смогли согласовать его параметры.

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