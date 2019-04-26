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Сталин тоже участник ВОВ

20:18. 26 апреля 2019 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал:
Руководство Бессмертного полка выпустило разъяснение по поводу портретов товарища Сталина во время проведения акции. Общий смысл – Сталин тоже участник ВОВ и его портреты можно нести наравне с портретами других участников. Этот же принцип касается всех деятелей участвовавших в ВОВ, а вот Николаю II рады не будут.

Сопредседатель Центрального штаба акции Елена Цунаева прокомментировала радио «Говорит Москва» соглашение, подписанное региональными организациями.

По ее словам, чёткая позиция в документе связана только с запретом флагов политических партий, флага Победы это не касается.

 «Бессмертный полк» – это не место для пропаганды политических взглядов или рекламы общественных и политических организаций. Что касается Сталина, то здесь речь о том, что Сталин тоже участник ВОВ и был Верховным главнокомандующим, поэтому он вполне тоже может идти в этом полку. Но есть определенная часть населения, которая считает, что он недостоин идти, что он породил репрессии, и тд. Поэтому разговоры про портрет Сталина – это всё вопрос относительный. Даже портрет Брежнева, его родные и близкие могут пойти с ним. «Брежнев Леонид Ильич – участник ВОВ, воевал на «Малой земле». Мы это прекрасно знаем».

При этом Цунаева отметила, что портрет Николая II, который несла Наталья Поклонская в 2016 году, неуместен на данной акции.

«На «Бессмертном полку» он неуместен. «Бессмертный полк» – это герои ВОВ, это праздник 9 мая. Люди, которые погибли, которые сражались, вернулись живыми или ушли из жизни».  

Ранее СМИ сообщали, что организаторы движения «Бессмертный полк» выступили против красных флагов и портретов Сталина в ходе акций памяти. Российские организации подписали соглашение о единых принципах проведения шествия 9 мая. В документе отмечается, что региональным чиновникам следует воздержаться от стремления возглавить колонны, а любые разнарядки явиться на акцию школьникам, студентам и госслужащим надо расценивать как действия, наносящие вред смыслу и репутации «Бессмертного полка».

По словам Елены Цунаевой, таким образом, документально «зафиксировано, что есть единые принципы, что это народная акция»

Вот и хорошо.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4949043.html

Метки: бессмертный полк, сталин

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