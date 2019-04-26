Руководство Бессмертного полка выпустило разъяснение по поводу портретов товарища Сталина во время проведения акции. Общий смысл – Сталин тоже участник ВОВ и его портреты можно нести наравне с портретами других участников. Этот же принцип касается всех деятелей участвовавших в ВОВ, а вот Николаю II рады не будут.Вот и хорошо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4949043.html