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Сборник карт

19:59. 26 апреля 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:


1613. Север России от Архангельска и Новой Земли до Сибири
1613. Север России от Архангельска и Новой Земли до Сибири


1614. Карта России и ее севера, а так же карта Москвы
1614. Карта России и ее севера, а так же карта Москвы

1630-1650. Понт Эвксинский, Питер ван ден Ортелиус, Авраам Кериус, Петрус Кир, Амстердам
1630-1650. Понт Эвксинский, Питер ван ден Ортелиус, Авраам Кериус, Петрус Кир, Амстердам

1640. Точное описание благородной реки Европы Волги. Адам Олеарий
1640. Точное описание благородной реки Европы Волги. Адам Олеарий

1640-1672. Россия, обычно называемая Московия, части северные и восточные. Исаак Масса, Амстердам
1640-1672. Россия, обычно называемая Московия, части северные и восточные. Исаак Масса, Амстердам

1650-1700. Течение Борисфена, обычно Днепр и Непр, от города Черкассы к озеру Ильмень, до Черного моря
1650-1700. Течение Борисфена, обычно Днепр и Непр, от города Черкассы к озеру Ильмень, до Черного моря

1650-1750. Новая географическая карта моря Азова или Забахе и Меотидов Палуса, Генри Висшер, Николя Лет, Амстердам
1650-1750. Новая географическая карта моря Азова или Забахе и Меотидов Палуса, Генри Висшер, Николя Лет, Амстердам

1660. Россия и побережье Новой Земли, Фредерик де Витт, Амстердам
1660. Россия и побережье Новой Земли, Фредерик де Витт, Амстердам

1678. Список городов Российских
1678. Список городов Российских

1680. Карта Борисфена (Днепра), от Днепровских порогов до Черного моря
1680. Карта Борисфена (Днепра), от Днепровских порогов до Черного моря

1680. Карта Двины
1680. Карта Двины

1680. Новое описание реки Двины, Мозес Васберген, Йоханнес ван Молл Питт, Голландия
1680. Новое описание реки Двины, Мозес Васберген, Йоханнес ван Молл Питт, Голландия

1690. Новая и точная карта реки Волги
1690. Новая и точная карта реки Волги

1713. Баталия при Фридрихштадте. 12 февраля
1713. Баталия при Фридрихштадте. 12 февраля

1723. Карта соседних стран Каспийского моря, Гийом л'Иль, Париж.
1723. Карта соседних стран Каспийского моря, Гийом л’Иль, Париж.

1728. Каспийское море
1728. Каспийское море

1730. Карта империи Московитов
1730. Карта империи Московитов

1730. Южная часть Московской империи. Мэтью Л'Иль, Гийом де Сойтер, Аугсбург, Германия
1730. Южная часть Московской империи. Мэтью Л’Иль, Гийом де Сойтер, Аугсбург, Германия

1730. Новая карта Черного моря и Константинопольского пролива, разработана и опубликована Маттеусом Сойтером, Аугсбург, Германия
1730. Новая карта Черного моря и Константинопольского пролива, разработана и опубликована Маттеусом Сойтером, Аугсбург, Германия

1730. Новая географическая карта Азовского моря
1730. Новая географическая карта Азовского моря

1730-1750. Течение Невы реки из Ладожского озера к Ст. Петербургу
1730-1750. Течение Невы реки из Ладожского озера к Ст. Петербургу

1736. Реальный Херсонес Таврический или конспект Крыма. Карл фон Фрауендорф, Каролия Фрауэндорф. Санкт- Петербург.
1736. Реальный Херсонес Таврический или конспект Крыма. Карл фон Фрауендорф, Каролия Фрауэндорф. Санкт- Петербург

1736. Театр войны, Райнер Оттенс, Амстердам
1736. Театр войны, Райнер Оттенс, Амстердам

1737. План города Очакова, осажденного турками и татарами
1737. План города Очакова, осажденного турками и татарами

1737. План крепости Очаков
1737. План крепости Очаков

1737. Новая карта Крыма и всего Черного моря от Бендер до Азова
1737. Новая карта Крыма и всего Черного моря от Бендер до Азова

1738. Реки Днестр и Дунай на карте театра военных действий до Днепра включительно во время войны между Россией и Турцией
1738. Реки Днестр и Дунай на карте театра военных действий до Днепра включительно во время войны между Россией и Турцией

1740. Новая карта Московии представляет северную часть страны
1740. Новая карта Московии представляет северную часть страны

1785. План Кронштадтской гавани, доков, верфий и т. д., как это было утверждено в марте
1785. План Кронштадтской гавани, доков, верфий и т. д., как это было утверждено в марте

1787. План Санкт-Петербурга
1787. План Санкт-Петербург

1805. Санкт-Петербург
1805. Санкт-Петербург

Источник: https://humus.livejournal.com/6589252.html

Метки: история, карты, крым, Россия, фото

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