Сборник карт

1613. Север России от Архангельска и Новой Земли до Сибири1614. Карта России и ее севера, а так же карта Москвы1630-1650. Понт Эвксинский, Питер ван ден Ортелиус, Авраам Кериус, Петрус Кир, Амстердам1640. Точное описание благородной реки Европы Волги. Адам Олеарий1640-1672. Россия, обычно называемая Московия, части северные и восточные. Исаак Масса, Амстердам1650-1700. Течение Борисфена, обычно Днепр и Непр, от города Черкассы к озеру Ильмень, до Черного моря1650-1750. Новая географическая карта моря Азова или Забахе и Меотидов Палуса, Генри Висшер, Николя Лет, Амстердам1660. Россия и побережье Новой Земли, Фредерик де Витт, Амстердам1678. Список городов Российских1680. Карта Борисфена (Днепра), от Днепровских порогов до Черного моря1680. Карта Двины1680. Новое описание реки Двины, Мозес Васберген, Йоханнес ван Молл Питт, Голландия1690. Новая и точная карта реки Волги1713. Баталия при Фридрихштадте. 12 февраля1723. Карта соседних стран Каспийского моря, Гийом л’Иль, Париж.1728. Каспийское море1730. Карта империи Московитов1730. Южная часть Московской империи. Мэтью Л’Иль, Гийом де Сойтер, Аугсбург, Германия1730. Новая карта Черного моря и Константинопольского пролива, разработана и опубликована Маттеусом Сойтером, Аугсбург, Германия1730. Новая географическая карта Азовского моря1730-1750. Течение Невы реки из Ладожского озера к Ст. Петербургу1736. Реальный Херсонес Таврический или конспект Крыма. Карл фон Фрауендорф, Каролия Фрауэндорф. Санкт- Петербург1736. Театр войны, Райнер Оттенс, Амстердам1737. План города Очакова, осажденного турками и татарами1737. План крепости Очаков1737. Новая карта Крыма и всего Черного моря от Бендер до Азова1738. Реки Днестр и Дунай на карте театра военных действий до Днепра включительно во время войны между Россией и Турцией1740. Новая карта Московии представляет северную часть страны1785. План Кронштадтской гавани, доков, верфий и т. д., как это было утверждено в марте1787. План Санкт-Петербург1805. Санкт-Петербург

Источник: https://humus.livejournal.com/6589252.html