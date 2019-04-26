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Россия завершила испытания первой в мире плавающей ядерной энергоустановки (ФОТО)

23:58. 26 апреля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Россия завершила испытания первой в мире плавающей ядерной энергоустановки (ФОТО) | Русская весна

На первом в мире плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов», строительство которого выполняет Балтийский завод (входит в ОСК), успешно завершены комплексные швартовные испытания ядерной энергетической установки (ЯЭУ). 

Об этом «Русской Весне» рассказали в объединенной судостроительной корпорации.

При проведении испытаний все системы и оборудование подтвердили свои спецификационные характеристики с полным сохранением требований по обеспечению безопасности. 

Успешное завершение испытаний стало возможным благодаря кооперации специалистов Балтийского завода со специалистами «Калужского турбинного завода», концерна НПО «Аврора», «ОКБМ Африкантов», «ЭРА» (входит в ОСК) и генеральным проектантом ЦКБ «ОСК-Айсберг» (входит в ОСК). 

Центральным звеном испытаний под наблюдением научного руководителя НИЦ «Курчатовский институт» стала совместная работа реакторных установок на мощности 100% для обеспечения работы главных турбогенераторов на номинальной мощности 100% с достижением пиковой мощности 110%. Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования энергоблока на разных уровнях мощности и автоматических систем управления технологическими процессами в условиях повышенных нагрузок. 

В ходе проведения комплекса испытаний под наблюдением и контролем специалистов классификационного общества Российского морского регистра судоходства и Ростехнадзора была проведена оценка эффективности биологической защиты, а также замеры общего радиационного фона. По полученным результатам конструкции и системы показали свою максимальную безопасность и эффективность для обслуживающего персонала, населения и окружающей среды. 

В мае 2019 года, перед финишной окраской судна, специалисты Балтийского завода проведут докование заказа для обследования его подводной части, а также ревизию оборудования для подтверждения надёжности и работоспособности в период его промышленной эксплуатации. В июне после окончательной ревизии запланирована итоговая проверка всех систем и контрольные пуски оборудования.

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Россия завершила испытания первой в мире плавающей ядерной энергоустановки (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556290089

Метки: Новости

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