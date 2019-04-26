Полковник Африка. История легендарной советской разведчицы

Горячая кровь

«Patria» — значит «Родина»

Радистка отряда «Победители»

Шаль для «королевы»

Без права на слабости

«Марко»

Такая работа

Москва, Хованское кладбище. С памятника на одной из могил сморит на тебя миловидная женщина. Надпись на монументе гласит: «Patria». Полковник Де лас Эрас Африка 1909 — 1988. Заметно, что могилу часто навещают, на ней свежие цветы.Человеку непосвященному имя этой женщины мало что скажет. Но для нескольких поколений отечественных разведчиков-нелегалов она была легендой.Разведчик Михаил Мукасей, который вместе с супругой три десятка лет провел на нелегальной работе за рубежом, как-то заметил: «Самые известные разведчики — это те, кто в итоге провалился. О тех, кто избежал провала, мало кто знает и спустя многие годы».Эти слова очень точно подходят к истории Африки де лас Эрас. Те страницы ее биографии, что были обнародованы, освещают не более пятой части ее деятельности. Об остальном нельзя говорить и сейчас.Африка де лас Эрас Гавилан родилась 26 апреля 1909 года в городе Сеуте, в Испанском Марокко. Отцом ее был военный архивариус Сойло де лас Эрас Хименес. Несмотря на службу в армии, он не скрывал своей приверженности к левым идеям, за что и был отправлен в Африку. Романтик по натуре, он назвал дочь в честь континента, на который его забросила судьба.Впрочем, училась девочка в Испании. Сначала в Мадриде, а затем в монастырской школе в Мелилье.Африка была страстной женщиной, и рано вышла замуж. Но супруг оказался реакционером, чего она перенести не смогла. «Наша любовная лодка разбилась о рифы политической нетерпимости», — рассказывала она сама много лет спустя.Чтобы заработать на кусок хлеба, Африка устроилась на ткацкую фабрику, где сблизилась с коммунистами. В 1933 году она вступила в Компартию и приняла участие в подготовке вооруженного восстания горняков Астурии.После того, как восстание было разгромлено, Африка ушла в подполье.В 1936 в Испании началась гражданская война. Молодая коммунистка, сражавшаяся на стороне республиканцев, попала в поле зрения мадридской резидентуры советской разведки. В 1937 году Африку привлекли к работе, и она псевдоним «Patria», который пройдет с ней через всю жизнь. «Patria» — в переводе с испанского «Родина».Испанку практически сразу подключили к операции против Льва Троцкого, и Африке удалось проникнуть в ближайшее окружение изгнанного из СССР революционера. Однако бегство на Запад советского резидента, лично занимавшегося вербовкой испанки, привело к ее срочному отзыву в СССР.Африка получила советское гражданство, работала в текстильной промышленности. Но сердце ее требовало борьбы. Во время Великой Отечественной войны испанка добивалась отправки на фронт, но в военкомате ей отказывали. Хрупкая, невысокая, она не производила впечатления человека, способного вынести тяготы войны.Но друзья помогли, и Африку зачислили в медицинский взвод Отдельной мотострелковой бригады НКВД. Потом были специальные курсы радистов и распределение в разведывательно-диверсионный отряд особого назначения НКВД «Победители».Отряд под командованием Дмитрия Медведева был заброшен в глубокий немецкий тыл. Зоной действия «Победителей» была Западная Украина.С «Победителями» работал и легендарный разведчик Николай Кузнецов, выдававший себя за немецкого офицера Пауля Зиберта.В задачу Африки входила передача радиограмм от различных групп, в том числе и сведений, которые добывал Кузнецов.Он ласково именовал Африку «моей радисткой». В отряде ее называли «Машей», «Марией Павловной». Так и поведется — до самых последних дней коллеги по нелегальной разведке будут именовать ее Марией Павловной.Работа радиста в глубоком тылу — не сахар. Чтобы не выдать расположение отряда, приходилось в любую погоду уходить для проведения сеанса связи за десятки километров от базы. Радистку прикрывало боевое охранение, но у Африки при себе всегда были гранаты. В случае чего, врагам не должна были достаться ни рация, ни радистка. «Маша» готова была в крайнем случае взорвать себя вместе с противником.Испанка приспособилась ко всему, кроме одного — холода. Русские зимы были для нее настоящим проклятием. Кузнецов, заметивший, как страдает «его радистка», отдал ее свой свитер. А потом, вернувшись с очередного задания принес кашемировую шаль и полушубок. «Я чувствовала себя королевой», — вспоминала Африка.За выполнение боевых задач в отряде «Победители» Африка де лас Эрас Гавилан была награждена орденом Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.В 1944 году она вернулась в Москву, где получила предложение о работе во внешней разведке. Африка согласилась.«Службу в разведке выбирают один раз и на всю жизнь», — спустя годы скажет она своим ученикам. Пройдя специальную подготовку, под чужим именем и с чужой биографией она была отправлена во Францию. По легенде, теперь она была беженкой из франкистской Испании, которая нелегально перешла границу.Она создала свой модный дом, у нее появились клиентки. Прикрытие получилось идеальным. Однажды, слушая радиопрограмму, в которой люди при помощи Общества Красного Креста искали потерянных родственников, она услышала свое имя. Настоящее. Ее разыскивала родная сестра Виртудес. Но разведчик не имеет права на проявление подобных слабостей. Как не разрывалось сердце Африки, на призыв она не откликнулась.В 1948 году по приказу руководства «Patria» отправилась в Латинскую Америку. Ей предстояло обосноваться в Уругвае, в Монтевидео.Африка не просто обосновалась, но и вышла замуж за представителя местной интеллигенции, который даже не подозревал, кем на самом деле была его супруга.Открытый ею салон французской моды привлекал жен и любовниц высокопоставленных лиц, готовых платить за женскую страсть к новым нарядам. Через женщин «Patria» выходила на мужчин, среди которых были и те, кто подходил для вербовки.В 1956 году из Центра к ней был отправлен «Марко» — сотрудник советской разведки Джованни Бертони. Им предстояла не просто совместная работа. Москва считала, что наилучшим вариантом будет свадьба (с уругвайским мужем Африка к тому времени уже развелась). Они должны были изобразить знакомство, роман, брак и семейную жизнь.Все прошло гладко, включая венчание в Кафедральном соборе Монтевидео. Супруги Маркетти будут успешно работать вместе на протяжении восьми лет.Но 1 сентября 1964 года «Марко» скоропостижно скончался. «Patria» опять осталась одна.Разведчик не имеет права на проявление чувств. Как бы не было больно, нужно продолжать начатое дело. Еще в течение трех лет Африка продолжала работу в Южной Америке.В 1967 году она вернулась в Москву. Но еще трижды ее посылали в краткосрочные командировки — были такие задачи, которые не мог решить никто, кроме нее.Еще во время работы в Южной Америке Африка была награждена орденом Красной Звезды и второй медалью «За отвагу» — на сей раз за работу за рубежом.А в 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые заслуги Африка де лас Эрас Гавилан была награждена высшей наградой страны — орденом Ленина.С начала 1970-х она занималась подготовкой молодых разведчиков. Готовила девушек, которым предстояло на долгие годы уехать за рубеж, где под чужим именем не просто жить, но иногда и рожать и воспитывать детей.Своих детей у Африки не было, но дети ее воспитанников стали ее внуками.Она ушла из жизни в 1988 году, в Международный женский день. Коллеги должны были приехать к Марии Павловне, чтобы поздравить с праздником и вручить еще одну награду. Но не успели…Ее имя рассекретили в 1997 году. Но о многом из ее фантастической биографии говорить по-прежнему нельзя. Таковы правила жизни разведчиков.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8723992.html