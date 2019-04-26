Эсминце Donald Cook, который находился в порту Одессы до 27 февраля. Эсминец американских военно-морских сил USS «Росс» прибывший в Грузию также страховал Порошенко. Главная задача эсминца была спасти мягкую «ass» (англ. задница) свободолюбивого Потрошенко.

Зачем им стареющий и попердывадщий пенсионер? Да все гениальное просто – им нужен символ победы, каким стал в свое время Горбачев успешно переживший Ельцина на сладких заграничных харчах. Запад понимает, что будет еще много «борцов», таких как молодой и ярый лидер хиреющей революции Хуан Гуайдо из Венесуэлы.

В ходе официальной встречи с Порошенко Волкер пообещал, что США «будут всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии». По его словам, США таким образом поддержали свободу судоходства

Есть множество публикаций и о специально подготовленных к бегству самолетах и вертолетах. Впрочем, мир стал многополярным и ходят слухи о создании агентурной сети, которая будет работать с одной целью – уничтожить всех спасенных США агентов влияния.