Космограмма Сварога – натальная карта человека. Кирилл Запорожец

Космограмма Сварога – натальная карта человека.



Автор-сказитель – Кирилл Запорожец



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Сварожий Круг – это славяно-арийское колесо Времени, измеряющее течение реки времени через движение Солнца, Лун и тридевяти Земель по Сварожему Пути (эклиптике) вокруг нас, и определяет влияние оных на нас.

Сварожий Круг – северо-арийский Зодиак, метод рассмотрения всего космоса, а в первую очередь – нашего северного полушария звёздного неба с помощью циклов земель и лун, а также чисел и ритмов календарных систем славяно-ариев.

Расставленные по Сварожьему Кругу земли и луны превращают Щит Числобога из календаря в Космограмму Сварога – кармическую карту человека или события. По сути Сварожий Круг является основой для построения натальной карты (гороскопа) для любого события: это своеобразный космический 4-мерный паспорт нашей сущности и программа на эту жизнь нашей личности.

4 Приоритета Личности, 6 лепестков гРАмовного Цветка, 9 сороков, 36 декад, 40 недель, 12 созвездий тропического и сидерического Зодиаков, 16 лет Круга Лет и 16 чертогов лета, 144 руны х’арийской каруны, кодирующие 144 зала лета, 144 части часа, 144 часа недели и 144 лета Круга Жизни. Звёзды северного полушария помогут понять значение каждого зала (из 144) и каждого градуса (из 360) Сварожьего Круга через построение своей Космограммы Сварога.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L3-RtR1k4m4