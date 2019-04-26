Глушительный успех: комплекс РЭБ накроет Европу из-под Калининграда

Россия берет под контроль военную радиосвязь в Европе: в Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» . Не имеющая мировых аналогов система подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тыс. км. Первые машины уже переданы Балтийскому флоту. Комплекс, вставший на боевое дежурство в Калининграде, способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника .

Современный комплекс «Мурманск-БН» поступил на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота в конце прошлого года, рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ. Центр РЭБ — одна из самых секретных частей Балтфлота, которая была создана в 1969 году в поселке Янтарный как 222-й батальон «Спецназ». В 1975 году его переформировали в 218-й отдельный морской полк электронного подавления, а затем — в отдельный полк радиоэлектронной борьбы. На его базе и была создана нынешняя воинская часть РЭБ.

Тайный «Мурманск»

Уникальную технику уже опробовали в войсках: учения с применением новейшего комплекса «Мурманск-БН» прошли в прошлом году на Балтфлоте, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

«Мурманск-БН» — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. По параметрам мощности комплекс превосходит существующие аналоги в несколько раз. Дальность подавления радиосвязи комплекса составляет около 5 тыс. км, а при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8 тыс. км.

В походном состоянии аппаратура «Мурманска» располагается на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ». В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помощью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 м.

Алгоритм работы комплекса достаточно прост. Его аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует и тут же определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить.

С принятием на вооружение «Мурманска-БН» Вооруженные силы получили в свое распоряжение средства РЭБ, работающие не только на оперативно-тактической, но и на оперативно-стратегической глубине, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Заявленные характеристики «Мурманска-БН» позволят создавать помехи на большой территории, — рассказал «Известиям» Антон Лавров. — Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана.

Центральный секрет

Организационно-штатная структура 841-го центра РЭБ неизвестна. Но, скорее всего, в его состав входит несколько батальонов и рот РЭБ, которые способны решать самый широкий спектр боевых задач.

Среди них — постановка помех системам связи боевых кораблей, всех типов самолетов, включая дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных штабов вероятного противника. Кроме того, комплекс способен вести радиоразведку.

В последние годы роль Калининградского особого района из-за роста международной напряженности только возрастает, так как здесь расположены основная база Балтийского флота и 11-й армейский корпус береговых войск, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Для прикрытия района необходимы современные системы радиоэлектронной борьбы, — рассказал он «Известиям». — 841-й отдельный центр РЭБ работает в интересах всей группировки войск в регионе, поэтому современные системы вооружения, в том числе «Мурманск-БН», в первую очередь поступают именно сюда.

Появление комплекса должно серьезно расширить возможности ВМФ в Балтийском море. Коротковолновый диапазон, в котором он работает, как правило, используется для связи на больших расстояниях между летательными аппаратами и надводными кораблями. Работа новых систем РЭБ будет нацелена на радиоразведку, подавление и контроль линий связи авиационных и корабельных группировок, отметил Виктор Мураховский.

В дальнейшем роль средств радиоэлектронной борьбы на поле боя будет возрастать, уверены эксперты. В ходе общевойсковых учений «Восток-2018» впервые было отработано нанесение массированного радиоэлектронного удара средствами РЭБ. Вероятного противника глушили на суше, море и в воздухе. Были задействованы практически все средства радиоэлектронной борьбы, имеющиеся в арсенале Вооруженных сил. Учения подобного масштаба были проведены впервые. Они были признаны успешными и подтвердили высокие боевые возможности войск РЭБ.

Источник: https://iz.ru/871450/aleksei-ramm-aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi/glushitelnyi-uspekh-kompleks-reb-nakroet-evropu-iz-pod-kaliningrada?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial