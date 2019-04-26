Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Чернобыль и землетрясение

18:12. 26 апреля 2019 Просмотров - 204 Нет комментариев Опубликовал:

Геофизические причины Чернобыльской аварии. Второй доклад в МАГАТЭ

Официальная версия причин Чернобыльской катастрофы основывается на ошибочных выводах правительственной комиссии, изложенных в «первом Докладе в МАГАТЭ» (август 1986г.). Причиной аварии указан – «тепловой взрыв» ядерного реактора; первопричиной названо – «крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации»; виновными признаны «действия персонала».

По нашему мнению истинной причиной катастрофы явились не ядерные процессы, а геофизические. То есть: взорвался не реактор – взорвалось пространство под реактором. Аналоги такого взрыва физического пространства наблюдаются в природе Земли: – при взрывах шаровых молний, – при взрывах вулканов на заключительной фазе извержения, – при взрывах на шахтах, – при глубинных взрывах в эпицентрах землетрясений.

В нашем «Втором Докладе» представлены исследования, дающие альтернативную точку зрения и, показывающие более реальную картину событий на Чернобыльской станции в апреле 1986г., связанную с локальным землетрясением. В процессе исследования были использованы материалы, не учитывавшиеся при работе над первым Докладом 1986 года и Дополнением к нему (INSAG-7) 1993 года. На большом фактическом материале показано, что на Чернобыльской станции произошла авария не из-за внутренних причин, а из-за внешнего воздействия, то есть причины взрыва не ядерные, а геофизические. Наши работы научно обоснованы, документально подтверждены, официально не опровергнуты.

Как избежать проблем, бедствий и катастроф в будущем? Ответы дадут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

============================================================================


Алексей Золотарёв

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chernobyl-i-zemletryasenie

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В Японии разгораются 3 Чернобыля!
... больше всего пострадает от катастрофического землетрясения. Китайские эксперты утверждают, что ...сейчас одновременно действуют 3 «активных Чернобыля». http://blog.alexanderhiggins.com/2011... уже равен трём Чернобылям. И при этом Чернобыль находился в глуши...
Фукусима обещает превзойти Чернобыль
...правителей» – диаметрально противоположны... «Хуже Чернобыля»: Когда расплавленные стержни Фукусимы доберутся... Mercy Фукусима затмит собой Чернобыль. Категория сложности ядерной катастрофы... что аналогичное по силе землетрясение уже поразило практически ту ...
Хуже Чернобыля: Когда расплавленные стержни Фукусимы доберутся до грунтовых вод
...Бёрнетт Фукусима затмит собой Чернобыль. Категория сложности ядерной ... проблема лишь усугубится. В Чернобыле ситуация была иной: [там... чтобы они могли выдержать землетрясение силой 6,9 баллов...что аналогичное по силе землетрясение уже поразило практически ту ...
«Фукусима» пострашнее Чернобыля?
..., защиты нет... «Фукусима» пострашнее Чернобыля? Десятки тысяч японцев приняли участие... великолепную работу. Сразу после землетрясения и наложившегося на него цунами...в местностях, подвергшихся заражению после Чернобыля, мы высаживали сосны. И также...
Преднамеренный взрыв Чернобыля
...Кравчук. То есть, взорвать Чернобыль без заранее продуманного внешнего вмешательства...– он, безусловно, мог индуцировать локальное землетрясение», которое и было зарегистрировано. Однако...ним руководителей гарантированно «добить» Чернобыль, даже если бы это не...
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе
... Что эта [катастрофа] затмит Чернобыль. И что когда расплавленный материал...опасность того, что] при очередном землетрясении миллионы галлонов радиоактивной воды разойдутся... европейской территории России (эффект Чернобыля, который стал результатом сионисткой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)