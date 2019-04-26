Чернобыль и землетрясение

Концептуал СМИ Геофизические причины Чернобыльской аварии. Второй доклад в МАГАТЭ

Официальная версия причин Чернобыльской катастрофы основывается на ошибочных выводах правительственной комиссии, изложенных в «первом Докладе в МАГАТЭ» (август 1986г.). Причиной аварии указан – «тепловой взрыв» ядерного реактора; первопричиной названо – «крайне маловероятное сочетание нарушений порядка и режима эксплуатации»; виновными признаны «действия персонала».



По нашему мнению истинной причиной катастрофы явились не ядерные процессы, а геофизические. То есть: взорвался не реактор – взорвалось пространство под реактором. Аналоги такого взрыва физического пространства наблюдаются в природе Земли: – при взрывах шаровых молний, – при взрывах вулканов на заключительной фазе извержения, – при взрывах на шахтах, – при глубинных взрывах в эпицентрах землетрясений.



В нашем «Втором Докладе» представлены исследования, дающие альтернативную точку зрения и, показывающие более реальную картину событий на Чернобыльской станции в апреле 1986г., связанную с локальным землетрясением. В процессе исследования были использованы материалы, не учитывавшиеся при работе над первым Докладом 1986 года и Дополнением к нему (INSAG-7) 1993 года. На большом фактическом материале показано, что на Чернобыльской станции произошла авария не из-за внутренних причин, а из-за внешнего воздействия, то есть причины взрыва не ядерные, а геофизические. Наши работы научно обоснованы, документально подтверждены, официально не опровергнуты.



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