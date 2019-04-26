Генеральному прокурору США Вильяму Барру и специальному прокурору Роберту Мюллеру придется ответить за свои слова. Эрик Дюбелье, адвокат российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», требует от судебных властей США наказать их за официальные заявления, которые могли повлиять на беспристрастное расследование. По мнению адвоката, они нарушили право на справедливый суд. Наказание – штраф и/или лишение свободы. Чем ответит хваленая американская судебная система?

Эрик Дюбелье указывает на факт нарушения статьи 57.7 Уголовного Кодекса округа Колумбия, штат Вашингтон. Причиной стали преждевременные официальные заявления Вильяма Барра и Роберта Мюллера касательно виновности компании из Санкт-Петербурга.

В марте этого года спецпрокурор Мюллер предоставил Генеральному прокурору США документ под названием «Отчет о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США». В нем была описана предполагаемая деятельность «Конкорда» со ссылкой на непредъявленные доказательства. Юристы неоднократно пытались получить копии «доказательств», на которые вечно ссылается Мюллер, но они так и не были предоставлены.

18 апреля 2019 года Вильям Барр сделал официальное заявление, что деятельность «Конкорда» якобы спонсировалась Кремлем. Мнимое «вмешательство» осуществлялось через ООО «Агентство Интернет-Исследований», которое якобы финансируется через «Конкорд кейтеринг». По мнению спецпрокурора, «вмешательство» – это «активные действия в соцсетях».

Американские и другие зарубежные СМИ тут же использовали заявление Генпрокурора США для бездоказательных обвинений России. Пресса пишет, ссылаясь на Барра и Мюллера, что в Официальном обвинении говорится о финансировании российской компании правительством. Однако в официальном обвинении этого нет.

Примечательно то, что бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который 17 мая 2017 года был назначен на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, известен своей принципиальностью.

Бытует мнение, что он предъявил бы обвинение собственной матери, если бы она нарушила закон. Теперь посмотрим, какой будет его принципиальность? Вень он нарушил закон, перед которым все равны. Сядет или нет?