Главная » Политика

Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье требует посадить Роберта Мюллера за нарушение закона

19:56. 26 апреля 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Генеральному прокурору США Вильяму Барру и специальному прокурору Роберту Мюллеру придется ответить за свои слова. Эрик Дюбелье, адвокат российской компании  «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», требует от судебных властей США наказать их за официальные заявления, которые могли повлиять на беспристрастное расследование. По мнению адвоката, они нарушили право на справедливый суд. Наказание – штраф и/или лишение свободы. Чем ответит хваленая американская судебная система?

Special-counsel-Robert-Mueller-e1517063044133

Эрик Дюбелье указывает на факт нарушения статьи 57.7 Уголовного Кодекса округа Колумбия, штат Вашингтон. Причиной стали преждевременные официальные заявления  Вильяма Барра и Роберта Мюллера касательно виновности  компании из Санкт-Петербурга.

В марте этого года спецпрокурор Мюллер предоставил Генеральному прокурору США документ под названием «Отчет о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США». В нем была описана предполагаемая деятельность «Конкорда» со ссылкой на непредъявленные доказательства. Юристы  неоднократно пытались получить копии «доказательств», на которые вечно ссылается Мюллер, но они так и не были предоставлены.

18 апреля 2019 года Вильям Барр сделал официальное заявление, что деятельность «Конкорда» якобы спонсировалась Кремлем. Мнимое «вмешательство» осуществлялось через ООО «Агентство Интернет-Исследований», которое якобы финансируется через «Конкорд кейтеринг».  По мнению спецпрокурора, «вмешательство» – это «активные действия в соцсетях».

Американские и другие зарубежные СМИ тут же использовали заявление Генпрокурора США для бездоказательных обвинений России. Пресса пишет, ссылаясь на Барра и Мюллера, что в Официальном обвинении говорится о финансировании российской компании правительством. Однако в официальном обвинении этого нет.

Примечательно то, что бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который 17 мая 2017 года был назначен на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, известен своей принципиальностью.

Бытует мнение, что он предъявил бы обвинение собственной матери, если бы она нарушила закон. Теперь посмотрим, какой будет его принципиальность? Вень он нарушил закон, перед которым все равны. Сядет или нет?

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рассеянская Фемида все чаще за долги лишает детей бедных дорогих россиян
... нигде не прописаны. Кроме того, адвокат Антон Жаров подтвердил СМИ, что...
Нано деление. Как мрачненькие пытаются стравить Русов и мигрантов, для получения энергии ненависти.
1. В Москве убит Юрий Буданов. Мужчина, убитый в Москве 10 июня, оказался бывшим полковником Юрием Будановым. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ (хотя ведомство отмечает, что данные о личности погибшего предварительные). Ранее ...
Державы русов и ариев. Часть 1
... могли его научить тому, что требовалось, например, в семье земледельцев рождался... обществе Державы. Разумеется, для этого требовалось соответствующее обучение, например, профессиональным воином...
Славянская мифология – кто нас РОДил?:
Есть ли основания верить в то, что древние славяне произошли от Богов? Ведь каждый ребенок задаст своим родителям простой вопрос: «Как славяне появились на Земле?» И какой же ответ могут дать растерявшиеся родители, если они не будут знать миф о сотворении...
Госдума запретила указывать национальность в вакансиях.
Госдума 21 июня приняла закон, который запрещает работодателям указывать в вакансиях желаемую национальность претендентов и другую "дискриминационную информацию", сообщает ИТАР-ТАСС. Теперь объявления типа "приглашаются только молодые люди" или "...
День памяти холокоста
Согласно резолюции ООН завтра день памяти жертв холокоста. Что ж, хороший повод вспомнить, как надувался мыльный пузырь холокостной пропаганды. В принципе образованному человеку уже должно быть стыдно верить в официальную версию этой мировой афёры. 1 ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)