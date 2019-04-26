4 стадии развития вас как личности

К любви способна только гармоничная личность. Человек в дисгармонии – не любит, он ожидает любовь. Если человек, находясь в режиме ожидания, дефицита, получает что-то, это не будет его удовлетворять. Все блага, как духовные, так и материальные, такие как здоровье, богатство, отношения, истинное счастье, абсолютное знание приходят к человеку тогда, когда он находится в гармонии.

В Ведах сказано: просто станьте гармоничными, и вам всё откроется изнутри, просветление само придет к вам… Гармоничный человек развивается на 4 уровнях:

Физический

Физическое и ментальное здоровье. Физическое здоровье – это второй по важности фактор для духовного развития. Если у вас нет здоровья, то вы не сможете наслаждаться материальным миром и делать прогресс в духовном. Физический уровень состоит из:

Забота о теле. Регулярные чистки внутренних органов (кишечника, печени и почек).

Правильное питание. Наше физическое и ментальное здоровье зависит от питания: что мы едим, где, как, с кем и, что очень важно, когда и в какое время суток.

Вода. Наше тело и мозг должны получать регулярно чистую воду. Именно воду, а не чай и различные напитки. Желательно пить около 2-х литров в течение дня.

Йоги, которые живут долгой и здоровой жизнью, пьют каждые 15 минут по несколько глотков.

Позвоночник. От состояния позвоночника зависит все тело. В восточной медицине говорят, что гибкость позвоночника показывает, насколько долго будет жить человек. Также от этого зависит мышление. Например, если ты ходишь ровно и улыбаешься, у тебя непроизвольно улучшается настроение.

Дыхание. Во всех восточных культурах есть различные дыхательные техники, которые могут помочь человеку иметь очень сильный иммунитет, быть энергичным, быстро выздороветь в случае тяжелой болезни. Например, в ведантизме это пранаяма, в китайской культуре – гимнастика цигун, ушу и т. д. Важно иметь спокойное, умиротворенное дыхание. Йоги говорят, что чем чаще ты дышишь, тем меньше тебе жить, и, соответственно, наоборот.

Сон. Важно иметь правильный достаточный сон. Следует знать, что самый полезный сон с 9 вечера до 5 утра.

Посты. Важно регулярно поститься, осознанно воздерживаться от приема пища. Лучше делать это на экадаши – 11-й лунный день. Для тела и ума, а также для воспитания характера важно воздержание от пищи.

Сексуальная жизнь. Ее должно быть немного и с любимым. Все сексуальные извращения, да и просто потакание своему вожделению, забирают много тонкой энергии, ухудшают карму.

Физические упражнения. Очень важно много двигаться – и для тела, и для ума. Лучшее – это быстрая ходьба, плавание. Также полезны танцы и йога.

Природа. Нужно как можно больше бывать на природе. Просто пребывание там, особенно в горах, на море, может быстро привести в порядок ментальное состояние, резко усилить иммунитет. Лучше, конечно, вообще жить на природе.

Все вредные привычки – особенно курение и спиртное, включая пиво, – нужно полностью искоренить: они убивают красоту, молодость, сильно старят. Имея их, человек не может быть физически и психически здоров и счастлив. Если ты ведешь здоровый образ жизни, имеешь цель в жизни, хочешь приносить своим близким радость, следуешь своим путем, – то тебе это совсем несложно.

Регулярный полноценный отдых. Полный отход от всех дел, как минимум раз в неделю и раз в несколько месяцев на неделю или две.

Одним из важнейших составляющих физического и ментального здоровья является то, сколько Праны – жизненной энергии – получает человек

Социальный

Он включает в себя:

Найти свое предназначение и жить в соответствии с ним. Подобно тому, как у каждой клетки или органа в нашем теле есть предназначение, так и у каждого живого существа есть свое предназначение в этом воплощении. И очень важно его понять и следовать ему.

Состояться как мужчина или женщина. То есть мужчина должен развивать мужские качества: прежде всего, уметь брать на себя ответственность, быть смелым, логичным, последовательным, и если человек не монах, – это умение взять ответственность за женщину и детей на всю жизнь и сделать их счастливыми и обеспеченными, не прожигать жизнь, как эгоистичный гуляка. Для женщины – развитие женственности, умение заботиться, интуитивный подход к жизни, стать хорошей матерью и женой.

Очень важно состояться как муж – жена, сын – дочь, родитель. Не выполнив своего долга в семье, нельзя прогрессировать ни духовно, ни материально. Вселенная перестает помогать человеку, который не служит своей семье, и уж тем более, если он уходит от семейных обязанностей, не хочет заводить семью и детей. Немногочисленные исключения – это те, кто полностью отрекся от мира и живет очень аскетично. Но в семье, в служении обществу учиться высшей мудрости можно не меньше.

Задача каждого человека – улучшить карму (судьбу) своего рода, служить своему роду, почитать своих предков, какими бы они ни были.

Умение зарабатывать деньги. Это относится к мужчине. Но правильно относиться к деньгам важно всем: как к энергии Бога, уважительно, но без жадности. Уметь жить счастливо и умиротворенно вне зависимости от количества денег.

Уметь правильно строить и поддерживать отношения с другими людьми. Уметь устроить счастливую и гармоничную личную жизнь. То, как мы можем любить, проявляется в отношениях. Все, что мы ставим выше отношений, – мы теряем.

Приносить своей жизнью благо миру, в первую очередь близким. Мы должны чувствовать и видеть, что живем не зря, что благодаря нашей жизни хоть кто-то становится более счастливым и здоровым и, главное, любящим.

Интеллектуальный

В современной культуре принято считать человека интеллектуальным в зависимости от того, сколько он прочел книг, сколько языков знает, сколько у него научных степеней. Но к определению данного слова это практически не относится. Про такого человека более правильно сказать, что он умный. По-настоящему мудр и разумен тот, кто:

Умеет строить цели (на день, неделю, год, и несколько лет) и их целенаправленно достигать. Особенно это важно для мужчины. Ибо три главных качества гармоничного и успешного мужчины – это целеустремленность, бесстрашие и щедрость.

Знает, что цель жизни может быть только на духовном уровне – это Божественная Любовь, Любовь к Богу. И для него это главная ценность жизни, к которой он идет.

Знает, что мы есть душа, дух, а не физическое или ментальное тело.

Умеет отличать “сат” от “асат” – временное бренное от вечного. Умеет принимать и идти путем, который благоприятен для гармоничного развития, для увеличения любви в душе и отвергать все, что неблагоприятно для этого.

Умеет концентрироваться, добиваться спокойствия ума и контроля пяти чувств.

Способен менять свою судьбу. Только человек с сильным, одухотворенным разумом, а также с большой силой воли и умением добиваться своих возвышенных целей способен изменить свою судьбу и идти своим путем, благодаря способности менять свой характер и формировать правильное мировоззрение.

Умеет отслеживать свои эмоции и таким образом не попадать под их влияние.

Духовный

Он – основа всего, самый реальный, так как вечен, и именно в нем присутствует истинная реальность. Если духовный уровень развит слабо, то все уровни будут разрушаться и причинять страдания. Это внутренняя наполненность, духовно-нравственные ценности, знания о Душе, отношения с Богом.

Самое главное, чего не может дать материя, и что является главным сокровищем вечного духовного мира – это безусловную Божественную любовь. Этот мир может только наделять человека страхами, привязанностями и зависимостями, желанием потреблять. Но когда человек испытывает Божественную любовь, живет ею, излучает ее, то он пребывает в Царстве Божьем, где бы он ни был на материальном плане. Душа – это безусловная любовь. Следовательно, главный показатель «духовной продвинутости» человека – насколько он живет безусловной любовью, любовью к Богу. Подлинная духовность – это любовь. Убери Ее – и все потеряет смысл и станет приносить огромные страдания: и еда, и секс, и социальная жизнь, и интеллектуальные игры и т. д.

Душа вне времени и пространства – для нее нет прошлого и будущего, а только настоящее. Следовательно, насколько человек может жить здесь и сейчас, то есть в реальности, – настолько он одухотворен. Только в состоянии «здесь и сейчас» можно испытывать безусловную любовь. Совершенство жизни – это просто быть любящим присутствием.

Бескорыстие. Душа, наше высшее Я – это любовь. Попадая в этот мир, человек покрывается ложным эго, эгоизмом, который разрушает его жизнь, потому что эго хочет потреблять и жить для себя. В духовном мире или в обществе святых приятно находиться, потому что там все служат друг другу. Любовь можно ощутить, только когда мы жертвуем, отдаем, заботимся в смиренном состоянии ума, не ожидая ничего взамен. Поэтому также можно сказать, что подлинная

духовность – это и бескорыстие, и служение, без ожидания чего-то взамен.

Важнейший показатель духовности – умение видеть Бога во всем и во всех. Ведь нет ничего вне Бога, отделенного от него. Каждый человек – это часть Бога, каждый атом, все подвижное и неподвижное, все планеты. В каждой ситуации – Бог. Когда ты видишь одного Бога, разделенного на много форм: родственник, дерево, враг, гора, планета, травинка, микроб и т. д., – тебе легко любить безусловно всех и все. Видя и ощущая во всем Бога, ты все больше чувствуешь единство со всем и всеми. Все в этом мире связано: каждое событие, каждое живое существо.

Служение. Все в природе служат, выполняют какую-то роль – даже жители высших планет – и только у человека есть выбор: служить себе или служить всем. Чем более он по-настоящему духовный, тем более он бескорыстный и, следовательно, больше служит. Это подразумевает служение своей семье, обществу..

Человека по-настоящему духовного от того, кто играет в духовность, можно определить по отсутствию осуждения, жестких оценок, фанатичной уверенности в какой-то философской или

религиозной доктрине. У гармоничного человека любовь постоянно увеличивается – следовательно, ему открываются все более глубинные знания, понимание и видение мира. Но когда человек верит в какую-то застывшую концепцию и считает, что может быть только так, он резко останавливается в своем развитии.

Источник: http://2planeta.ru/news/4_stadii_razvitija_vas_kak_lichnosti/2019-04-26-74835